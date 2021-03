La modella Sara Croce è pronta per spiccare il volo “come una farfalla” dopo il successo del suo ultimo backstage: resta solo per pochi.

Un buongiorno dalla tinte del tutto entusiasmanti appare quello della giovanissima modella ed influencer Sara Croce nella giornata di oggi. Dopo aver attirato l’attenzione su di sé con un outfit da insolita scolaretta, all’interno degli Studi Elios Mediaset e condiviso in una delle storie sul suo profilo Instagram nella scorsa serata, adesso è pronta a vestire i panni di una principessa. Seguendo l’opinione di alcuni suoi ammiratori il nuovo backstage la farebbe apparire leggera e come “una farfalla”.

Sara Croce, leggiadra nell’abito da favola è “come una farfalla“

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Realizzato in collaborazione con l’occhio attento ed accurato degli esperti in Fashion Styling destinato alle celebrità de IL DINAMITICO DUO, la quarta classificata al concorso di bellezza italiano di Miss Italia, si mostra vestendo un sognante abito dal colore della gemma acquamarina e dalle rifiniture degne di una vera principessa Disney.

I commenti di alcuni dei suoi ammiratori al post si concentrano proprio sulla scelta di quest’ultimo abbigliamento, sottolineando come possa facilmente ricordare proprio quello tipico della romantica principessa orientale Jasmine. Gli occhi di Sara vanno perfettamente in accordo con la tonalità scelta dagli stilisti in questione. Sembrerebbe inoltre che il suo volto da bambolina rispecchi alla perfezione quello di una dama in cerca del suo principe.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Al momento lo scatto, a ben tre ore dalla sua condivisione sulla piattaforma Instagram, gode della bellezza di oltre 26mila apprezzamenti. Una dea nobile e meravigliosa dunque, questa è l’immagine che si evince dalla restante infinità di complimenti dedicati a Sara: “Looking gorgeous in beautiful dress honey🔥❤️🙌“.