Zodiaco, i segni più scontrosi e diffidenti: scopri quali sono

Alcuni segni zodiacali risultano più burberi e scontrosi di altri e questo avviene per una serie di motivi: scopriamo quali

Il segno zodiacale di una persona può evidenziare alcuni aspetti della personalità che, secondo gli astrologi, sono strettamente legati ad esso. Per questo motivo sono molti quelli che si affidano alle stelle per scoprire qualcosa in più sul carattere di qualcuno, nella speranza di poter cogliere qualche dettaglio ancor prima di conoscerlo sul serio. Indiscutibilmente esistono dei tratti caratteristici simili in ognuno di questi e oggi andremo a rivelare chi, nello Zodiaco, viene indicato come scontroso, diffidente e persino burbero. Scopriamo quali segni zodiacali rientrano in questa categoria.

I segni zodiacali più scontrosi, burberi e diffidenti

Tra i segni zodiacali che più soffrono una certa chiusura nei confronti degli altri troviamo il Toro che, sebbene sia spesso di ottima compagnia, non riesce sempre ad adattarsi a ogni contesto. In profondità prova sempre un senso di diffidenza che non gli permette di essere totalmente tranquillo e questo incide sul suo comportamento. Risulta a tratti distaccato anche se non sfocia mai nella maleducazione. Il suo atteggiamento è più di difesa che di attacco, preferendo a volte rintanarsi in se stesso e non partecipare attivamente agli scambi sociali.

Discorso differente per lo Scorpione che potrebbe rientrare nella lista di persone scontrose qualora non si sentisse a suo agio in un determinato ambiente. Questo senso di incomprensione lo porta a reagire in modo brusco anche verso chi non ha colpe, eppure la sua emotività farà da padrona e lo porterà ad avere atteggiamenti ambigui. Un segno che fa molta difficoltà a fidarsi e risulta essere anche particolarmente suscettibile qualora qualcuno non la pensasse nella sua stessa maniera.

Infine troviamo il Capricorno, senso dubbio tra i più burberi dello Zodiaco. Anche in questo caso questa caratteristica non è altro che una conseguenza di una profonda diffidenza provata verso le altre persone. Questo porta il Capricorno a preferire la solitudine e soprattutto a fidarsi ciecamente delle proprie capacità e del proprio operato, a dispetto di quello degli altri. Le sue reazioni sono spesso scontrose soprattutto quando qualcuno prova a dissentire con le sue parole o azioni.