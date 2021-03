Stefano De Martino esce allo scoperto: rivelata la sua nuova fidanzata

Il ballerino napoletano oggi è felice accanto alla sua nuova fiamma alla quale ha riaperto il suo cuore dove la fine del matrimonio con Belen Rodriguez.

Stefano De Martino ha ormai definitivamente archiviato il suo matrimonio con la bella showgirl argentina. I due si erano separati la prima volta dopo essersi sposati e aver avuto il piccolo Santiago, prima del lockdown del 2020 erano tornati insieme facendo sognare i fan della coppia fino a lasciarsi nuovamente e definitivamente a fine aprile.

Oggi Belen si è rifatta una vita accanto al suo giovane fidanzato Antonino Spinalbanese, l’hairstylist 26enne con il quale aspetta una bambina, Luna Marie.

Il nuovo amore di Stefano

Anche Stefano si è rifatto una vita ed oggi è felice accanto a Mariacarla Boscono. La donna classe ’80 è una modella italiana che è riuscita ad affermarsi nel panorama internazionale della moda.

Oltre ad essere una modella è anche un’attrice teatrale, proviene da una famiglia piemontese facente parte del mondo della moda e dell’imprenditoria.

Ha vissuto oltre che in Italia anche negli Stati Uniti e in Kenya, sfila dal 1996 per Alberta Ferretti e Laura Biagiotti sulle passerelle di Milano, New York, Londra e Parigi.

I due sono stati paparazzati davanti al portone di un palazzo del capoluogo lombardo con un mazzo di chiavi in mano, che saranno le chiavi della loro nuova casa insieme?