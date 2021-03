Tommaso Zorzi torna in prima serata: nuovo ruolo per il vincitore del GF Vip. Il concorrente più amato dell’ultima edizione farà parte dell’Isola dei Famosi come opinionista

Tommaso Zorzi è stato il concorrente più amato dell’ultima edizione del GF Vip, tant’è vero che ha vinto e ha portato a casa non poche soddisfazioni e offerte lavorative importanti. Ha dovuto dire un bel po’ di no da quando è uscito dalla casa, ma questa proposta proprio non ha potuto rifiutarla. Se ne stava parlando già da un po’, la voce stava girando insistentemente ma soltanto oggi è arrivata l’ufficialità e a darla è stata proprio lui: da martedì 16 marzo, Tommaso sarà opinionista de L’Isola dei Famosi.

Tommaso Zorzi opinionista de L’Isola dei Famosi: arriva l’ufficialità sui social

Tommaso Zorzi ha confermato che sarà il terzo opinionista dell'isola dei famosi 😀

Tommaso nella casa più spiata d’Italia ha conquistato tutti, con il suo charme e il suo talento innato. Una vera e propria ventata d’aria fresca, qualcosa di rivoluzionario che divide l’opinione pubblica ma che pian piano sta conquistando tutti: l’ago della bilancia pende sicuramente a suo favore. Solo 25 anni e ha dimostrato di essere un bravissimo conduttore, con la sua innata simpatia ha fatto divertire i telespettatori che negli ultimi sei mesi sono stati chiusi in casa per via della pandemia mondiale che ci ha colpiti oramai più di un anno fa.

Dopo aver comunicato la notizia, Tommaso ha cancellato l’annuncio dai suoi social perché, a quanto pare, non poteva parlarne ancora. Purtroppo però il danno è stato fatto e tutti ora ne sono a conoscenza. Ha ironizzato con un “Io boomer che spoilero e poi cancello. Comunque presto vi comunico una novità“.