Valentina Ferragni divina a letto. La fotocopia di Chiara. Vero?-FOTO

La piccola Ferragni appare bellissima sul letto con i fiori e il suo bel Pablo sempre accanto a lei, sono dolcissimi

La sorellina di Chiara Ferragni è bellissima e assomiglia sempre di più a lei. Condivide una foto sul letto con dei fori bellissimi e insieme a lei c’è il suo amato Bulldog francese Pablo. Lui è identico a Matilde, il bulldog francese della sorella Chiara.

Nella didascalia Valentina scrive:”Oggi la primavera è nell’aria e mi sento super romantica con la mia nuova fragranza Vamp“. L’influencer sponsorizza il profumo del noto marchio di cosmetici Pupa Milano. Nei commenti si vede quello della mamma, Marina Di Guardo che scrive alla figlia:”Cucciola bellissima”.

Valentina Ferragni diventa una fashion blogger migliore della sorella Chiara?

La piccola Ferragni ha imparato bene dalla famosa sorella, i suoi look e i suoi scatti su instagram sono da vera professionista. Gli abbinamenti che fa con i vestiti diventano subito must have negli armadi di tantissime ragazze. Su instagram la seguono in 3,8 milioni di followers. Fa anche dei video reel in cui si cambia di outfit più volte mostrando molte combinazioni primaverili bellissime. In tantissimi commentano la sua bellezza e gli outfit pazzeschi e coloratissimi. Valentina condivide anche i look delle sfilate che più ha preferito e spiega per quale motivo. Appare davvero una fashion blogger a tutti gli effetti, e anche il fidanzato Luca Vezil non scherza come blogger.

I due convivono a Milano da qualche anno, la loro casa è bellissima e molto raffinata. Su Instagram la Ferragni ha dedicato una storia in evidenza solo alla casa per mostrare alcuni dettagli. Si vede la sala da pranzo con il divano, la tv e anche il tavolo di marmo bellissimo con le sedie molto eleganti in velluto. Un particolare del divano non sfugge ed è impressionante. Infatti dietro al divano c’è incastrata una mini libreria che fa un effetto meno vuoto alla stanza secondo Valentina.

Confessa poi che c’è stato un piccolo diverbio con il compagno per la scelta del colore delle sedie. Lei le voleva rosa ma giustamente lui si è rifiutato e ha proposto un grigio. Alla fine lei ha ceduto, anche perché altrimenti diventava la casa di barbie. Non è facile mettersi d’accordo sull’arredamento di casa in una coppia.