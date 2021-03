Seguite Veronica Gentili? Giornalista e attrice che su Instagram conquista i fan con foto 100% naturali, di una bellezza sconvolgente

Figlia dell’arte, Veronica Gentili non poteva non far parte del mondo della televisione e dello spettacolo. Attrice e giornalista, i suoi genitori hanno fatto della loro passione il proprio lavoro, il padre un dirigente Rai e la madre pittrice. Nata nel 1982 a Roma, oggi Veronica è una donna affermata grazie al suo talento e la sua bravura. Non le manca poi la bellezza, i fan che la seguono su Instagram sono affascinati dalla sua eleganza e semplicità.

Veronica Gentili: cosa conosciamo della giornalista?

L’attività giornalistica l’ha sempre appassionata tanto che nel 2015 si convince a prende il tesserino da pubblicista e da quel momento la televisione le appartiene: da Piazza pulita a La gabbia fino a Coffe break. Poi ancora Stasera Italia. Affascinata dalla politica ma non solo, Veronica Gentili si lascia incantare da quel mondo e non ne esce più. Intanto però non perde le buone abitudini, segue un’alimentazione corretta e si dedica all’attività fisica, su Instagram è molto attiva e condivide con i fan alcuni momenti della sua vita. 100% naturale, la giornalista si mostra con un filo di trucco, senza alcun filtro. Proprio per questo i follower la adorano e ogni giorno crescono sempre di più, attualmente sono più di centoquindici mila. “Stupenda”, “Bravissima” sono le parole che le persone riservano per lei.

“Io” scrive sotto la sua ultima foto sui social, lei semplicemente se stessa. La Gentili non ha bisogno di apparire, con la sua eleganza e naturalezza ha fatto capire più volte di che pasta sia fatta e il pubblico la ammira per ciò che realmente è. Una donna dalle mille sfumature e dal talento straordinario.