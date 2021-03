A distanza di anni si parla ancora della scomparsa di Ylenia Carrisi, la figlia di Albano e Romina Power. A tornare sull’argomento ci ha pensato Maurizio Costanzo che ha detto la sua nella sua rubrica di Nuovo Tv.

Ormai sono passati più di 20 anni dalla scomparsa di Ylenia Carrisi, la primogenita di Albano e Romina Power. Nonostante ciò, la Power non vuole assolutamente rassegnarsi a questa scomparsa. Secondo lei, infatti, sua figlia non è morta e spera ancora di ritrovarla.

A tornare sull’argomento ci ha pensato Maurizio Costanzo che ha voluto rispondere ad un lettore che gli chiedeva se fosse stato possibile ritrovare Ylenia dopo tanti anni. Costanzo, nella sua rubrica su Nuovo Tv, ha spiegato: “La perdita di un figlio o, peggio ancora, non sapere che fine abbia fatto, deve essere qualcosa di terribile, che ti lascia dentro un vuoto incolmabile. Comprendo, quindi, questa donna afflitta dal dolore ancora dopo 26 anni”.

Il giornalista ha, poi, ammesso di non sapere se le notizie che vengono pubblicate ancora oggi sul possibile ritrovamento di Ylenia Carrisi siano vere o false. Un mistero anche per lui, dunque, che ha mostrato vicinanza alla Power.

Il dolore di Albano e Romina Power e la tregua con Loredana Lecciso

Questa vicenda ha lasciato ancora oggi un vuoto incolmabile in Romina e Albano che molto probabilmente, dopo la scomparsa della primogenita, hanno attraversato una crisi che non sono riusciti a superare.

Di recente, però, lo stesso Albano ha dichiarato di non aver alcun tipo di rancore. Il cantante pugliese, in particolare, ha chiesto alle due donne della sua vita, Romina e Loredana, di mettere da parte i rancori e fare un incontro di pace.

Albano sembra aver trovato di nuovo la serenità accanto a Loredana Lecciso. Questi ultimi due anni, per loro, sono stati turbolenti, ma il peggio sembra essere passato.

Non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti per capirne qualcosa in più.