Aida Yespica. Labbra di fuoco e sguardo che seduce: bellezza estrema – FOTO

Aida Yespica. La showgirl venezuelana pubblica raramente foto sul suo profilo Instagram ma ogni volta è un tripudio di bellezza

Aida Yespica, la famosissima modella e showgirl venezuelana, ha abbandonato da tempo la carriera sul piccolo schermo per reinventarsi influencer sul web. Solo su Instagram conta 844mila follower, in ascesa; un numero considerevole che l’ha portata ad essere corteggiata da brand importanti che cercano il suo volto per sponsorizzare i loro prodotti di punta.

Tuttavia, la bella Aida fa un uso insolito dei social network. Dando un’occhiata alla sua bacheca si evince che non pubblica spasmodicamente immagini, in maniera compulsiva, tutti i giorni. No, le sue foto sono centellinate, ben distribuite nel tempo, come a voler sottolineare che tiene a condividere solo alcuni scatti importanti e contenuti speciali.

Aida Yespica: la seduzione in uno sguardo

L’ultimo post pubblicato sul proprio profilo Instagram da Aida Yespica la vede in due pose suggestive. Un primo piano vibrante in cui risaltano le labbra rosse e carnose come una rosa appena sbocciata. Lo sguardo è languido, misterioso, con una ciocca di capelli a risaltare la sensualità. La seconda immagine è un mini video stile “boomerang”, in cui la modella realizza un gioco di specchi in cui mostra il suo volto e il retro del capo cha sta promuovendo. Si, l’ascesa della Yespica sul web si evince proprio dai post sponsorizzati in cui diversi brand la ricercano come testimonial dei loro prodotti di punta.

Oltre 12 mila like in poche ore e una pioggia di commenti entusiasti ed emoji a forma di cuoricino rosso.

Spesso protagonista degli scatti di Aida Yespica è Aron, figlio nato dalla relazione della modella venezuelana con il calciatore Matteo Ferrari (rapporto che purtroppo non durò). Adesso è un ragazzino di 12 anni, compiuti lo scorso novembre. Nel 2012 Aida Yéspica si è sposata con Leonardo Gonzales, un avvocato venezuelano, ma si lasciarono nel febbraio dell’anno seguente. Si è fidanzata successivamente con il finanziere Roger Jenkins, ma si sono detti addio nel 2016. E’ stata impegnata con l’imprenditore Geppy Lama per circa tre anni, relazione conclusa nel 2020.