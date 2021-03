Ainett Stephens, nuovo look e leggings super attillati: si vede tutto – FOTO

Ainett Stephens propone sul web il suo friday mood: leggings super attillati neri che si vede tutto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ainett Stephens (@ainettstephensreal)

Cambio di look per Ainett Stephens: la modella, l’indimenticata Gatta Nera della televisione italiana, sa sempre come catturare l’attenzione. Ogni post, ogni foto o video diventano virali. Sa come stupire, la bellezza e l’intelligenza di una donna che ammalia con lo sguardo e con il corpo, prorompente al punto giusto. Da sempre appassionata di sport, Ainett indossa un outfit tipicamente ginnico: leggings sotto il ginocchio neri e super lucidi oltre che attillatissimi infatti si vede la silhouette, le gambe chilometriche e toniche. Top nero abbinato e per proteggersi dalle temperature ancora rigide, una felpa grigia con zip frontale e cappuccio. Quello che si nota subito è il cambio look: dopo i capelli lisci o ricci – in entrambi i casi è un incanto – la modella ha optato per delle treccine che riflettono anche sul rosso.

Ainett Stephens, la proposta indecente alla modella: lei risponde così…

Che Ainett sia una donna avvenente si sa, ma quello che non si conosce sono il tenore dei messaggi che riceve in risposta alle storie. Ha deciso di pubblicarne uno appartenente – a quanto pare – ad un follower insistente il quale volge una domanda sulla possibilità di aprire OnlyFans: conosciuto soprattutto tra i più giovani è un servizio che consente – dietro pagamento – di accedere ai contenuti esclusivi dei singoli utenti che possono essere foto più spinte o che mostrano magari senza censure il proprio corpo. La domanda è stata presa in considerazione da Ainett che ha risposto con un secco e deciso NO, sia scritto che con GIF e quant’altro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ainett Stephens (@ainettstephensreal)

Si spera che questa domanda non le verrà più posta, almeno dall’ammiratore in questione.