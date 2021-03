Ambra Angiolini irresistibile, quello sguardo cattura il web – FOTO

Ambra Angiolini ha postato uno scatto su Instagram in cui mostra bellissima. Il suo sguardo profondo conquista i fan. Subito è boom di like.

Ambra Angiolini si è mostrata bellissima e intrigante. Nell’ultimo scatto condiviso su Instagram conquista i fan col suo profondo sguardo. Occhi neri, capelli corvini, è radiosa come non mai. Subito è boom di like da parte dei suoi 788 mila followers. Nella didascalia al post Ambra scrive i versi di una canzone di J-ax. Tantissimi i commenti di apprezzamento da parte dei fan.

In questi giorni l’attrice è molto attiva sui social. Numerose sono le foto che ha postato mostrandosi sempre bellissima. In occasione della festa della donna ha condiviso una foto del suo profilo coperto da brillantini. Un post per lanciare l’importante messaggio di non coprire le rughe ma di farle brillare.

La Angolini utilizza infatti i social spesso per veicolare importanti messaggi e far riflettere gli utenti su tematiche sociali. In questo caso ha pubblicato una foto in versione naturale per promuovere una comunicazione improntata sul body positive.

Ambra Angiolini: fan sospettano riavvicinamento con Renga

In queste ultime settimane Ambra è stata anche al centro dell’attenzione in merito al suo rapporto con l’ex marito Francesco Renga. Quest’ultimo è stato tra i vip in gara del Festival di Sanremo. Proprio durante una delle serate dello show, la Angiolini ha condiviso nelle storie un video intenta a cantare i versi dell’ex invitando i follower a votarlo.

Gli utenti incuriositi hanno domandato all’attrice se i due si fossero riavvicinati. La Angolini ha risposto che la coppia è da sempre rimasta una famiglia. I due sono stati legati per dieci anni. Hanno condiviso successi e fallimenti, alti e bassi nella loro abitazione di Brescia. Nel 2015 la relazione entra in crisi a tal punto da determinarne la fine. Una decisione presa di comune accordo a causa dei molteplici dissidi.

Nonostante gli attuali sospetti da parte dei fan di un possibile riavvicinamento, sembra che Ambra prosegua felice la relazione al fianco di Massimo Allegri. Stessa cosa per Renga che è legato dal 2019 con Diana Poloni.