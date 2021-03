Ambra e Renga, ritorno di fiamma? Lei risponde e lascia tutti di stucco

Ambra e Renga, tra di loro c’è chi si chiede se è tornata la passione. Lei risponde su Instagram e stupisce tutti

Ambra Angiolini e Francesco Renga sono stati una delle più belle coppie del mondo dello spettacolo. Tra di loro è finita da un pezzo ormai. Lei accanto a Massimiliano Allegri da diversi anni, lui con un’altra compagna. Insomma ognuno per la sua strada ma sempre indissolubilmente legati dai loro due figli.

E che tra di loro ci sia ancora un ottimo rapporto lo dimostra il fatto che durante il Festival di Sanremo Ambra ha difeso a spada tratta l’ex marito dalle accuse che gli erano state mosse dal collega Willie Peyote.

“Io credo che Renga, e mi dispiace dirlo perché lui era uno dei rappresentanti della bella vocalità all’italiana, ha cag…to sul microfono… o l’ho pensato solo io? Ti dico solo che ad un certo punto sembrava Aiello” aveva detto senza controllo il cantante. E lei per tutta risposta lo aveva affossato: “Gli altri fanno i paraculi o cagano sui microfoni ma quello che esce dalla sua bocca è l’unica cosa che puzza”.

Poi è arrivato il suo video, l’invito a votare e la bellissima risposta data ad un follower che ha lasciato tutti piacevolmente stupiti.

Ambra e Renga, lei spiazza tutti: “Siamo famiglia”

Durante la puntata finale del Festival di Sanremo Ambra ha pubblicato un video su Instagram in cui canta in playback la canzone del suo ex marito indicando anche il codice del televoto a cui la canzone era associata.

Insomma un modo simpatico per incitare il suo pubblico a votare Renga ma anche una scelta carina per sostenerlo pubblicamente. Molti i fan a cui questo gesto è piaciuto veramente tanto, dimostrazione del fatto che tra di loro il rapporto è forte e che si vogliano ancora un gran bene.

Tra i tanti commenti ne spunta uno però che mette un po’ il pepe alla conversazione. “Ritorno di fiamma?” chiede un utente e Ambra prontamente dà la sua risposta. “Siamo sempre rimasti una famiglia” scrive lasciando tutti molto colpiti dall’affermazione, piena di cuore e amore per quello che è stato e continua ad essere anche per amore dei figli, nonostante i due abbiano preso strade separate. Complimenti ad Ambra!