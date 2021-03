Amelia Fiore, di fronte a lei la vastità ma è il dietro che sconvolge – FOTO

Amelia Fiore lascia il mondo dei social a bocca aperta pubblicando uno scatto in cui mostra il suo statuario lato B

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amelia Fiore (@ameliaeffei)

“Di fronte a me c’è la vastità” con questa didascalia che spiega perfettamente l’incantevole immagine che si presenta ai suoi occhi Amelia Fiore accompagna il suo ultimo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram. L’influencer si è lasciata immortalare sugli scogli dell’incantevole cittadina pugliese Polignano a mare. Con questa foto i suoi follower adoranti che la seguono sul famoso social network hanno avuto l’opportunità di ammirare quanto di più bello la natura sa creare. Insieme al mare cristallino e alla roccia bianca infatti in bella evidenza è ritratto anche il suo statuario lato B. Amelia infatti si è fatta ritrarre di spalle regalando la sensuale immagine della sua pelle abbronzata coperta, ben poco in realtà, da un costume verde smeraldo. I lunghi capelli neri le coprono totalmente la schiena lasciando però ben scoperto quel particolare hot del suo corpo capace di catturare gli occhi del pubblico.

LEGGI ANCHE -> Ambra Lombardo, la sexy professoressa confessa la sua più grande paura – FOTO

Amelia Fiore e la sua bellezza fuori dal comune