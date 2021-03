Annalisa: la posa che sconvolge il web, pronta per il nuovo album FOTO

Dopo Sanremo 2021, Annalisa è pronta a regalare ai suoi fan un nuovo album. Manco poco ma nell’attesa si lascia andare su Instagram

Non è passata neanche una settimana da quando sono state spente le luci del palco dell’Ariston ed è stato chiuso il sipario, eppure le canzoni del Festival sono diventate virali e chiunque le canta. Sono in ballo nuovi progetti, prossime uscite per i cantanti che hanno partecipato a Sanremo 2021, tra questi Annalisa che su Instagram pubblica un foto in anteprima del suo nuovo album. Solare, piena di colori è pronta a scalare la vetta del successo.

Annalisa: look originale per il nuovo album?

Dopo una serie di critiche e provocazioni, Annalisa non si perde d’animo e si difende da tutto quello che gira sul web. La cantante è pronta per il suo nuovo album e non ha tempo da perdere dietro giudizi non costruttivi. Manca sempre meno alla prossima uscita e nell’attesa regala ai fan una foto molto sensuale dal look un po’ stravagante. Lontana dagli outfit di Sanremo, Annalisa si mostra con dei pantaloncini in pelle, una maglia colorata e un frontino. Tutto firmato Chanel, e i follower apprezzano.

Dal suo sguardo si evince un po’ di agitazione, ma è proprio lei a scrivere “Niente panico”, Annalisa è ormai una donna e sa come farsi valere. I suoi fan la apprezzano proprio per la sua determinazione, impegno oltre che per il suo talento indiscusso. “Si vola” scrive qualcuno; “Siamo carichissimi” aggiunge qualcun altro. Tutti non vedono l’ora di ascoltare il nuovo album della star.

Dopo il Festival il seguito su Instagram è aumentato tanto da arrivare a un milione e mezzo di follower con i quali condivide proprio tutto: gioie, dolori, tempo libero e lavoro. E’ anche questa la chiave del successo!