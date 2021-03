Ascolti tv 11 marzo: l’ultima puntata ha spiazzato il pubblico italiano

Chi ha vinto il primo posto nella classifica degli ascolti tv dell’11 marzo? Di seguito i dati auditel di ieri sera, ecco gli aggiornamenti

Che dio ci aiuti 6, Wonder Woman, Anni 20, Vacanze ai Caraibi, Lui è peggio di me. Cosa avete guardato ieri sera in televisione? La lista dei programmi è lunga come al solito, ma chi ha avuto la meglio per quanto riguarda gli ascolti tv dell’11 marzo? Scopriamo insieme chi si è aggiudicato il podio della vittoria.

Ascolti tv 11 marzo: quali sono i dati?

Il vincitore degli ascolti tv è stata l’ultima puntata di Che dio ci aiuti 6 con Elena Sofia Ricci in onda su Rai1 che si è aggiudicato il 27,1% di share conquistando 6.113.000 spettatori, al secondo posto Su Canale 5 il film Wonder Woman ha raccolto davanti al video 1.850.000 spettatori pari al 9.3 % di share e in terza posizione Su Rete 4 Dritto e Rovescio totalizza il 6,2% di share convincendo 1.196.000 di spettatori. A seguire Su Rai 2 l’esordio di Anni 20 ha interessato 394.000 spettatori pari all’1.6% di share. Su Italia 1 Vacanze ai Caraibi ha intrattenuto 1.315.000 spettatori, 5.3 % di share. Su Rai 3 l’ultima puntata di Lui è Peggio di Me ha raccolto davanti al video 1.049.000 spettatori pari ad uno share del 4.3%. Su La7 Piazzapulita ha registrato 1.154.000 spettatori con uno share del 6.1 per cento. Su Tv8 il match Roma – Shakhtar Donetsk, per l’ Europa League, è stato visto da 1.182.000 telespettatori, share 4.5%. Ed infine su Nove Cambio moglie ha registrato per il primo episodio 391.000 telespettatori, con lo share dell’1.5% e 303.000, con l’1.7% di share nel secondo episodio replicato.

Stasera terranno compagnia al pubblico italiani programmi come Canzone segreta su Rai1, Ciao Darwin su Canale5, Le Iene su Italia1 e tanto altro ancora. E voi avete già scelto cosa guardare?