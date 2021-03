Aurora Ramazzotti e sua Madre Michelle Hunziker in bikini a Scala dei Turchi: chi guardare è l’indecisione più grande…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Aurora Ramazzotti, conosciuta su Instagram come @therealauroragram, pubblica una foto scattata in vacanza a Scala dei Turchi il 22 agosto 2020: la bellissima figlia di Eros Ramazzotti è in compagnia della madre Michelle Hunziker.

Nella didascalia scrive: “L’unico posto in cui si vede la mia abbronzatura“.

Insieme sono incantevoli ed il web è rimasto senza fiato: il post ha ottenuto circa 218.000 mi piace e tantissimi commenti, la maggior parte dei quali sono complimenti e apprezzamenti da parte dei fan più affezionati, ad esempio: “Come due sorelle, bellissime“, “Bella foto sei andata nella mia città del cuore“, “Stupende“, oppure “Fantastiche“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Aurora Ramazzotti, scollatura devastante e con lei c’è un intruso speciale – FOTO

Il selfie che ti manda KO: Aurora è paradisiaca!

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Aurora Ramazzotti: cosa rappresenta l’8 marzo per l’influencer milanese

Proprio 13 ore fa, Aurora Ramazzotti condivide con i suoi 2,1 milioni di followers, un selfie con un filtro particolare: sulla fronte ha la scritta seguente: “Have a good day“. Che tradotto significa: “Buona giornata“.

La giovane cantante, che si sta affacciando al mondo dello spettacolo, indossa una semplice t-shirt bianca con la firma di Trussardi: il suo stile è semplicemente da sogno e il luxury brand è stato anche taggato nella storia!

Come accessori, la famosa figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti porta un paio di orecchini color oro a forma di cerchio: le stanno d’incanto!

Anche senza trucco la piccola Ramazzotti è bellissima: non ce n’è per nessuna!

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Aurora è un personaggio molto interessante: il pubblico la ama, oltre che per la sua oggettiva bellezza, anche per la sua personalità briosa e carismatica!