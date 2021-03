La bella D’Urso fa uno scatto in bagno allo specchio e appare con delle calze a rete da capogiro, magnifica

Barbara D’Urso condivide su Instagram una foto scattata in bagno allo specchio, appare con delle calze a rete sexy che visione. I commenti però non sono positivi nei confronti della D’Urso. Gli utenti scrivono parole pesanti:”Orrende”, “Orribile”, “Calze brutte”.

Continuano ancora:”Non vuoi che corona parli dei tuoi figli più che maggiorenni e oggi hai fato una gaf..verso corona (parassita) ma il figlio non c’era se sei stata unica a dire che forse era presente..sbagliare è umano specie in diretta ma se puoi o vuoi rettifica”. Ma non finisce qua:”Come fanno a seguire i tuoi programmi pomeridiani con quel parterre!”.

Barbara D’Urso, la fine della sua televisione?

In questi ultimi tempi le cose per la D’Urso non stanno andando benissimo, riceve critiche pesanti ogni giorno e Mediaset ha deciso di anticipare la fine dei suoi programmi. Infatti Live-Non è la D’Urso chiude in anticipo, sarà sostituita da Paolo Bonolis con Avanti un Altro che arriverà anche di sera. Il motivo sarebbe che il Live della D’Urso ha registrato quest’anno ascolti davvero bassi, si parla del 10% e 12% di share. Dati pessimi per Canale 5 che è abituato a ben altri numeri. Arriva quindi la decisione di chiudere in anticipo il programma, a fine marzo.

Da un pò di tempo le cose sembrano cambiate e c’è un’inversione di marcia, ma non è chiaro il motivo. Non si vuole far passare il messaggio che sia dovuto alla D’Urso il problema, ma non è da escludere. D’altronde Mediaset ha bombardato la sua rete mettendo la D’Urso ovunque in ogni momento. La domenica, con Domenica Live, tutti i pomeriggi con Pomeriggio 5 e il sabato con Live-Non è la D’Urso che è il programma nato più di recente. Tuttavia rimarrà con Pomeriggio 5 e Domenica Live su questo non c’è dubbio.

Dovrà però cedere la prima serata di Sabato a Bonolis e Laurenti che tornano per la gioia dei fan che tanto li ha voluti. Da stasera ricomincia anche a grande richiesta del pubblico, le migliori puntate di Ciao Darwin. Barbarella al momento pare non aver commentato la faccenda per il momento.