Barbara D’Urso si commuove in diretta, centra Fabrizio Corona

Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque racconta l’accaduto di Fabrizio Corona e per un attimo si commuove. Ecco perché

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Barbara D’Urso sempre sul pezzo. Carmelita lo sappiamo nelle sue trasmissioni non perde mai un colpo e ieri si è concentrata sulla vicenda che ha riguardato Fabrizio Corona. Giornata molto movimentata quella di ieri per lui e chi gli sta affianco. L’ex re dei paparazzi ha ricevuto la notizia della revoca degli arresti domiciliari e non l’ha presa per niente bene.

La prima immagine pubblicata sui social è stata quella del suo viso pieno di sangue e in brevissimo tempo lo scatto ha fatto il giro del web. L’ex paparazzo alla notizia di dover tornare in carcere è andato in escandescenza e si è ferito alle braccia. Ha minacciato il suicidio e dopo una sfuriata con i poliziotti, documentata anche sui social, è stato arrestato ma trasportato in ospedale.

Si trova ricoverato nel reparto di psichiatria dove rimarrà, come hanno specificato i suoi legali, forse “per qualche giorno” piantonato dalla polizia e dagli agenti di polizia penitenziaria del carcere di Opera.

Per parlare di tutto questo Barbarella ha stravolto la scaletta della puntata e si è occupata del caso. E proprio parlando di Corona si è commossa in diretta.

LEGGI ANCHE –> Rosalinda Cannavò, dal GF Vip in Procura: il motivo

Barbara D’Urso, il pensiero per la mamma di Corona

LEGGI ANCHE –> La ‘Pupa e il Secchione’, scoppia l’amore tra due concorrenti – FOTO

Barbara D’Urso come sappiamo ha avuto un rapporto complicato e tormentato con Fabrizio Corona passato anche per le vie legali. Da poco però i due avevano ricucito le cose e l’ex paparazzo ospite a Live le aveva chiesto scusa.

Dopo i fatti di ieri la conduttrice di Pomeriggio Cinque ha raccontato tutto e ha condiviso con il suo pubblico alcuni dei video postati sul profilo Instagram di Corona. Non tutti, quelli meno forti dell’accaduto. Proprio in uno di questi video che si vede sua mamma Gabriella che piange, disperata, in un angolo, per suo figlio che ne ha combinata un’altra delle sue.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Il video integrale “è troppo forte” dice Barbara, ecco perché ha deciso di non trasmetterlo ma nelle immagini, racconta, “si vede la mamma Gabriella che piange in un angolo. Io la conosco bene sono mamma e mi si è stretto il cuore a vederla così” ha spiegato la conduttrice visibilmente commossa per la vicenda. “Questa è la cosa che veramente mi ha fatto male al cuore” ha aggiunto.