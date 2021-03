Auto si schianta contro un albero sulla provinciale: muore un uomo, grave il figlio

Un uomo di 71 anni è morto questa mattina in un incidente avvenuto lungo la strada provinciale San Donaci-Tuturano, in provincia Di Brindisi.

Ancora sangue sulle strade italiane. Un uomo di 71 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente avvenuto sulla provinciale San Donaci-Tuturano, in provincia di Brindisi. Secondo quanto ricostruito, la vittima viaggiava su un’auto condotta dal figlio 27enne che, per cause da accertare, è uscita di strada schiantandosi contro un albero a bordo della carreggiata. Sul posto sono sopraggiunti i soccorsi del 118 che non hanno potuto far nulla per il 71enne, mentre il figlio è stato trasportato in ospedale, dove ora si trova ricoverato in condizioni gravissime.

Leggi anche —> Gravissimo incidente sulla provinciale: tragico bilancio

Brindisi, auto si schianta contro un albero sulla provinciale: muore 71enne, gravissimo il figlio

Leggi anche —> Incidente mortale sulla A10, un’auto finisce schiacciata da un mezzo pesante

Un uomo è morto in un incidente consumatosi questa mattina, venerdì 12 marzo, lungo la strada provinciale San Donaci-Tuturano, in provincia di Brindisi. La vittima è un 71enne residente a San Donaci. Stando ad una prima ricostruzione, riportata dalla redazione de Il Quotidiano di Puglia, la vittima era a bordo di una Volkswagen Golf, alla cui guida si trovava il figlio di 27 anni. Il giovane avrebbe perso il controllo del veicolo che è finito fuori dalla carreggiata terminando la propria corsa contro un albero d’ulivo.

Sul posto, in pochi minuti, si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 che non hanno potuto far nulla per il 71enne. L’equipe medica ha potuto solo constatarne il decesso sopraggiunto per le gravi ferite riportate nell’impatto. Il conducente, riferisce Il Quotidiano di Puglia, è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale Perrino di Brindisi, dove ora si trova ricoverato in gravissime condizioni ed in prognosi riservata.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale del capoluogo di provincia pugliese che ha provveduto ad effettuare i rilievi di legge utili a ricostruire la dinamica dell’incidente.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Non è ancora chiaro cosa possa aver portato il conducente a perdere il controllo della vettura poi schiantatasi contro l’albero.

LE NOTIZIE DEL NOSTRO TG LIVE. GUARDA IL VIDEO IN BASSO