Canzone Segreta, Virginia Raffaele: “Partiamo subito con le offese”

Virginia Raffaele sale sul palco di “Canzone Segreta”, lo show di Rai 1 condotto dalla bella e brava attrice e conduttrice Serena Rossi.

Virginia Raffaele partecipa al programma “Canzone Segreta” e a farla emozionare ci sono i suoi amici artisti Cristina D’Avena e Lillo e Greg.

“Non so nulla e sono molto emozionata per quello che accadrà. Qualcosa l’ho pensata ma non ne sono certa“, ha detto Virginia Raffaele non appena ha messo piede sul palco dello show di Rai 1.

Virginia Raffaele ha subito la battuta pronta e gela Serena Rossi

“Tu sei bellissima, hai le gambe chilometriche, per il lavoro che fai sei un po’ una psicoterapeuta“, dice la conduttrice alla bella e simpaticissima Virginia Raffaele la cui risposta non si fa attendere: “Ah pensavo che mi dicevi psicopatica, partiamo subito con le offese“.

Quando inizia lo spettacolo per la bella Virginia Raffaele non c’è scampo: l’emozione arriva tempestosa. Lillo e Greg fanno un racconto molto emozionante della vita e dei sogni della giovane imitatrice romana.

Il colpo di scena arriva con Cristina D’Avena che canta delle canzoni molto significative per Virginia Raffaele che fa molta fatica a nascondere gli occhi lucidi.

“Che bello che siete venuti qua – dice la bella imitatrice – è stato un colpo al cuore. Questi due uomini (Lillo e Greg, ndr) sono diventati vintage“.

Alla fine Cristina D’Avena chiede a Virginia Raffaele qual è la sua canzone dei cartoni animati preferita e proprio in quel momento lo show prende una piega diversa.

Serena Rossi corre a prendere dei microfoni e si mettono a cantare delle celebri canzoni dei cartoni animati senza nemmeno averle provate.