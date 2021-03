Carolina Marconi, la pantera sexy che ti stende con uno sguardo…pazzesca! – FOTO

Carolina Marconi centra l’obiettivo di far uscire di testa i suoi tanti fan dei social con uno scatto in stile pantera nera

Quando la Natura ci mette il suo basta davvero poco a far perdere la testa e il cuore di migliaia di persone. Questo è senza dubbio il caso della bellissima Carolina Marconi, dea sexy che sembra arrivata su questo mondo per regalare gioia anche solo con una foto. L’ultimo scatto pubblicato dall’ex gieffina sul suo profilo Instagram è infatti un vero regalo ai fan grazie al quale il mondo improvvisamente può apparire non tanto brutto. Seduta al volante di un’auto Carolina indossa una felpa e un paio di guanti che di solito avvolgono le mani dei migliori guidatori. A catturare immediatamente l’attenzione sono le sue straordinarie labbra carnose e l’intensità del suo sguardo. Guardando direttamente verso l’obiettivo Carolina sembra volerlo oltrepassare e raggiungere così direttamente i fan che, di sicuro, non sognano altro. I capelli legati e tirati all’indietro riescono a mettere in risalto i suoi lineamenti perfetti resi ancora più affascinante dalla carnagione ambrata.

Carolina Marconi: dal Grande Fratello alla moda

Carolina Marconi è diventata un volto noto del mondo dello spettacolo grazie indubbiamente alla sua partecipazione al più famoso reality della tv “Il Grande Fratello“. La sua bellezza esotica e il suo carattere deciso le hanno permesso di mettersi in evidenza nella casa più spiata d’Italia. Nel corso del programma a cui ha partecipato ormai ben 16 anni fa, Carolina riuscì a trovare anche l’amore iniziando una relazione, poi terminata, con il dj Tommaso Vianello, meglio conosciuto come Tommy Vee. Dopo aver intrapreso la carriera di attrice e di cantante insieme alla sorella Silvana negli ultimi anni ha pensato bene di dedicarsi a quella che è una sua grande passione.

Nel cuore di Roma, Carolina ha infatti aperto uno store nel quale può finalmente vendere abiti e scarpe che sono nate direttamente dalla sua matita. Come più volte ha voluto sottolineare la stessa Marconi, l’attività d’imprenditrice nel campo della moda non è nata dal tentativo di riconquistare la vetta dopo l’insuccesso artistico bensì dal bisogno di condividere con gli altri il frutto della sua creatività.