Domenica In, il programma rischia di fermarsi: il motivo

La nota trasmissione domenicale condotta da Mara Venier potrebbe saltare se la situazione non rientra entro domani.

Domenica 14 marzo 2021 potrebbe saltare la trasmissione più seguita della giornata, in onda su Rai Uno.

Mara Venier è infatti campionessa di ascolti ed è stata al timone del programma per ben 13 anni, alternandosi con altre conduzioni sicuramente meno fortunate della sua.

E’ lei infatti l’icona della domenica ma proprio quest’anno ha dato la brutta notizia ai fans della trasmissione che sarà l’ultimo in cui farà da padrona di casa.

Ha dichiarato infatti che vuole dedicare più tempo a suo marito Nicola Carraro e alla famiglia, interrompendo così il suo impegno nel giorno festivo della settimana nonché il suo successo.

I motivi per i quali Domenica In non andrà in onda

Come riportato da Blogo sembrerebbe che il gruppo di lavoro della trasmissione domenicale, nella settimana di Sanremo, è entrato a contatto con Pino Strabioli risultato positivo al Covid. Quest’ultimo a sua volta era stato a contatto con Gigi Marzullo, anche lui positivo, e per questa ragione la messa in onda di domenica è a rischio.

Dunque, durante la puntata di domenica scorsa, in onda da Sanremo e dedicata al Festival appena concluso, sarebbe successo il ‘fattaccio’ e ora bisognerà capire quali saranno le decisioni che verranno prese.

Innanzitutto il gruppo del lavoro dovrà sottoporsi al tampone nella giornata di sabato 13 marzo. Sarà proprio in base al risultato dei tamponi che si deciderà il destino della puntata di domenica.

Ospiti della puntata sarebbero dovuti essere: Arisa, Noemi, Annalisa e Aiello e in collegamento da Milano Ermal Meta.