Ginevra Lamborghini pubblica una nuova foto su Instagram, seducente e ammaliante come sempre. Gli utenti ancora una volta apprezzano lo scatto. Boom di like e di commenti per la sorella di Elettra Lamborghini. Date un’occhiata anche voi!

Ginevra Lamborghini ha pubblicato un nuovo scatto dove si mostra in tutta la sua bellezza. Uno scatto molto enigmatico dove si vede il suo occhio ammaliante, valorizzato da una sexy linea di eyeliner.

Labbra carnose particolarmente sensuali, capaci di incantare chiunque.

Ginevra Lamborghini è un’influencer molto nota. Il suo nome è collegato alla famiglia Lamborghini, titolare del marchio di automobili di lusso. Un marchio conosciuto in tutto il mondo.

Il rapporto con la sorella Elettra e la passione per la musica: successo sui social per le sue cover

Ginevra non è figlia unica, ma ha un fratello, Ferruccio, e tre sorelle (Elettra, Lucrezia e Flaminia). La più famosa è senza ombra di dubbio Elettra che non sembra essere in buoni rapporti con lei. Basti pensare che, quando si è sposata con Dj Afrojack, la sorella Ginevra non era presente alle nozze.

Tra le due, però, ci sono alcune similitudini. Come Elettra, anche Ginevra ama molto la musica e spera di sfondare proprio come la sorella. Scrive e canta brani molto apprezzati. Sui social, infatti, è molto seguita per le sue cover di artisti di spicco come Nina Simone, Billie Eilish e tanti altri. Nel 2020 ha anche pubblicato su Spotify il suo primo singolo intitolato Scorzese. Una canzone che ricorda molto lo stile di Myss Keta.

Non si sa molto sulla vita sentimentale di Ginevra Lamborghini. Ancora oggi non sa se sia fidanzata oppure single. Oltre alla musica, ha anche una passione sfrenata per la recitazione. Chissà se, prima o poi, potremmo anche vederla in qualche film o serie di successo.

Intanto non mancano i commenti degli utenti che le fanno sempre tanti complimenti: “❤️ Bellaaa, Incantevole romantica🌊, Che bella😍😍😍, Very BEAUTIFUL picture😍👌, Stupenda!!! 🔝🔝🔝, Che incanto, Spettacolare 🙌🔥”.