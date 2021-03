Giulia De Lellis e la trasformazione radicale, sembra un’altra-VIDEO

La bella influencer Giulia De Lellis condivide un video in cui appare senza trucco prima e poco dopo diventa un’altra

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Giulia De Lellis condivide un video su instagram in cui appare senza trucco e un minuto appare completamente diversa con un make-up pazzesco. Nella didascalia scrive:”La forza del make-up che mi fa diventare ciò che voglio quando voglio. I turned into a queen for the launch of Coming 2 America on Prime video“. In tantissimi commentano il video della influnecer con molti complimenti:”Troppo ma troppo bello questo trucco, tu stupenda come sempre“.

LEGGI ANCHE>>>Barbara D’Urso e il selfie allo specchio con le calze a rete, che spettacolo-FOTO

Giulia De Lellis annuncia l’uscita del trailer del suo primo film

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Barbara D’Urso e il selfie allo specchio con le calze a rete, che spettacolo-FOTO

L’influencer De Lellis condivide finalmente il trailer del film a cui ha preso parte, il titolo è Genitori VS Influencer. Nella didascalia sotto al trailer del film, la De Lellis scrive:”Ladies and Gentlemen..il trailer di Genitori VS Influencer”. Sotto poi ad uno scatto che la ritrae con una gonna bellissima e lunga di tulle e tacchi a spillo color oro, all’interno di una location regale. La bella De Lellis da l’appuntamento a tutti:”Qualcuno un pò più importante di me un tempo scrisse (Ciò che chiamiamo rosa, anche con un altro nome, conserva sempre il suo profumo). Con lo stesso spirito e tanta emozione sono felice di dirvi che il giorno di Pasqua, Domenica 4 aprile, Sky Cinema trasmetterà in prima assoluta, Genitori Vs Influencer, mia prima esperienza d’attrice. Volevo ringraziare nuovamente tutti in primis skyItalia che porta il cinema a casa nostra nonostante tutto. Che ne dite, vi va di passare la Pasqua assieme?“.

Insomma annuncia così il suo esordio nel mondo del cinema. Sicuramente un pò di curiosità nel vedere l’influnecer nei panni di attrice c’è, e i suoi fan sono letteralmente impazziti per questa notizia. La De Lellis interpreterà praticamente se stessa, un’influencer a cui i giovani fanno riferimento. Oltre ad avere in uscita questo film che la vede attrice per la prima volta, c’è un’altra novità per lei.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Infatti sarà impegnata come conduttrice per la prima volta, nel programma che arriva in Italia in esclusiva “Love island”. In questi giorni sta facendo le selezioni e invita tutti i giovani ad iscriversi promettendo “Tanta roba”, come dice lei. Staremo a vedere come saranno gli esordi dell’influencer che di strada ne ha fatta tanta fino ad ora.