Gregoraci e Pretelli, altro che amicizia speciale: le insinuazioni pungono sul vivo

Elisabetta Gregoraci non ne può più di essere tirata in ballo da Pierpaolo Pretelli: tramite i social, la showgirl ha risposto perentoria alle insinuazioni dei fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

La loro “amicizia speciale“, che avrebbe dovuto proseguire al di fuori del Gf, sembra invece giunta agli sgoccioli. Tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci, come dimostrano gli ultimi siparietti social, ormai non corre più buon sangue. L’ex velino, che probabilmente non ha ancora digerito il due di picche rifilatogli dalla showgirl, ha fatto delle insinuazioni importanti durante l’intervista a Casa Chi.

Pretelli, senza mezzi termini, ha lasciato intendere di aver scoperto a posteriori che il misterioso fidanzato della Gregoraci esisteva veramente. Interrogato da Signorini, l’ex velino ha detto quanto segue: “Che ci fosse un’altra persona l’ho scoperto fuori dalla casa, ma lo avevo capito anche dentro“. La showgirl, tuttavia, non l’ha di certo fatta passare liscia al suo “amico”.

Elisabetta Gregoraci si scaglia contro Pretelli: parole al veleno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pierpaolo (@pierpaolopretelliofficial)

Durante l’intervista a Casa Chi, Pierpaolo Pretelli ha ripercorso alcuni momenti della sua avventura al Grande Fratello Vip, non potendo non tirare in ballo la sua amica speciale Elisabetta. L’ex velino, senza girarci attorno, ha fatto intendere di essere venuto a sapere solo recentemente del misterioso fidanzato di Elisabetta. Una storia che, a detta del modello, era già avviata al momento dell’ingresso in casa della showgirl.

La Gregoraci non ha affatto gradito le insinuazioni di Pretelli, ed ha spiegato il proprio pensiero attraverso i social. Elisabetta, rispondendo ai commenti dei fan che le chiedevano spiegazioni, è stata perentoria: “Che pagliacciata, se fosse stato vero non avrei avuto nessun motivo nel non dirlo…“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Le parole della showgirl suonano come una stoccata bella e buona. Lo sfogo della Gregoraci è poi proseguito in altri commenti: “Pensasse alla sua vita, alla mia ci penso io“.