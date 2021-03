Guendalina Tavassi si separa, ma per il marito l’amore non è finito

Guendalina Tavassi ha annunciato la separazione dal marito Umberto D’Aponte A commentare la notizia è il compagno stesso svelando una confessione inaspettata.

Risanare un amore finito? Con questo intento Umberto D’Aponte ha commentato la notizia della rottura del matrimonio con la moglie Guendalina Tavassi. Quest’ultima infatti aveva annunciato la comunicazione su Instagram, lasciando il pubblico con il fiato sospeso.

La coppia, sposatasi nel 2013, era molto unita mostrandosi sempre affiatata. Dalla loro relazione sono nati due splendidi figli, Chle e Salvatore. Con una serie di storie postate sul suo account, D’Aponte ha confessato di essere ancora molto innamorato della Tavassi. “Faccio di tutto per riconquistarla”, le parole dell’imprenditore napoletano.

Umberto ha poi aggiunto come entrambi siano mossi dal desiderio di tutelare i loro figli e vivere questo momento di difficoltà nel modo più sereno possibile. “Vi prometto di resettare e di recuperare questo rapporto con Guenda e di cambiare sperando in un lieto fine“, ha poi proseguito D’Aponte.

Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte: separata in casa

Ieri la Tavassi sui social si era espressa in merito alla sua crisi familiare raccontando nelle storie di Instagram come la coppia fosse da mesi separata in casa. Una situazione tenuta lontano dai riflettori da molto tempo. Tuttavia le ragioni che si celano dietro la rottura del legame non sono state chiarite.

Smentita da Guendalina l’ipotesi di tradimenti. Con una diretta su Instagram Guendalina si è aperta con i suoi follower raccontando come, nonostante il rapporto con il marito sia finito, tra i due è rimasta la pace evitando scontri.

La 34enne ha ricordato gravi episodi della sua infanzia in cui i genitori erano coinvolti in pesanti liti e pertanto ha raccontato di non voler replicare la situazione. “Comunque abitiamo insieme, abbiamo deciso questa cosa. Il padre dorme in un’altra stanza“, il commento della Tavassi.