Maneskin, la scommessa fatta dietro le quinte di Sanremo che spiazza

Tanta è l’emozione di salire sul palco del Festival di Sanremo quanto il divertimento che avviene dietro le quinte, ne sanno qualcosa i Maneskin e Fedez

Si è tenuta quasi una settimana fa la finale del Festival di Sanremo che ha visto trionfare i Maneskin con il brano “Zitti e buoni“. Sul podio anche Ermal Meta e il duo formato da Francesca Michielin e Fedez. Proprio quest’ultimo ha trascorso diversi momenti insieme ai vincitori, con i quali aveva già avuto modo di condividere l’esperienza a X Factor. Il gruppo rock ha infatti raggiunto la notorietà dopo aver partecipato nel 2017 al talent nel quale proprio Fedez ricopriva il ruolo di giudice. Ritrovarsi a vivere quest’avventura insieme è stato per loro anche un’occasione per divertirsi insieme, come documentato da foto e video postati sui social.

La scommessa tra Fedez e i Maneskin: cosa è avvenuto dietro le quinte di Sanremo

Diversi giorni dopo la conclusione del Festival i Maneskin hanno trovato del tempo per rispondere ad alcune domande su Instagram. Una risposta in particolare ha destato molta curiosità: quella inerente a Fedez e a un momento avvenuto dietro le quinte di cui nessuno era a conoscenza. Ethan, il batterista della band, ha informato il pubblico di una scommessa lanciata proprio dal cantante. “Mi ha promesso che avrebbe fatto una cosa per me“, dichiara. Il giovane non si è sbilanciato ulteriormente lasciando così il dubbio su cosa sia successo davvero.

A intervenire ci ha pensato proprio Fedez che conferma la versione di Ethan:”È tutto vero. Durante la finale, presi dall’euforia, ho detto che se fossimo saliti tutti sul podio avrei baciato Damiano….ovviamente Chiara (Ferragni) sapeva tutto“. Il simpatico siparietto è continuato con alcuni scambi di “cose inenarrabili” continuati anche tramite messaggi privati.

L’artista ha successivamente condiviso anche un video del Dietro Festival nel quale proprio i Maneskin assistono all’esibizione di Fedez e Francesca Michielin durante la serata delle cover. Dopo il salto che Federico ha realizzato mentre si esibiva con “Felicità“, Damiano ha scherzosamente affermato: “Quanto è scemo, è proprio scemo, ha detto che lo avrebbe fatto e lo ha fatto“.

Ciò che traspare è un rapporto di amicizia e una grande sintonia tra i Maneskin e Fedez che hanno condiviso un’esperienza unica, riuscendo anche a divertirsi insieme.