Martina Stella e il suo outfit perfetto: lo stacco di coscia è una magia – VIDEO

Martina Stella lascia il pubblico dei social a bocca aperta grazie ad un video in cui le sue gambe riescono a regalare una magia

v

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Stella (@therealmartinastella)

Avere sempre un outfit perfetto è il sogno di molti ma, come ha voluto precisare Martina Stella, qualunque cosa si indossi l’importante è sentirti belli sempre. Un messaggio, che in questi tempi pieni di immagini falsate specialmente sui social, è di estrema importanza far arrivare a quante più persone possibili. Per ottenere il suo scopo la bella attrice toscana ha pensato bene di regalare su Instagram un video davvero magico ai suoi tanti follower. Martina si è lasciata infatti riprendere distesa su un comodissimo divano nero con addosso un candido accappatoio bianco che lascia scoperte le sue bellissime gambe. Proprio queste sono le vere protagoniste del video in quanto basta che si sollevino, come se fossero una potente bacchetta magica, per far apparire un elegante abito. Il vestito scelto da Martina è infatti degno dei migliori tappeti rossi del mondo. Ovviamente le gambe “fatate” non potevano restare imbrigliate nel vestito e sono lasciate libere dallo strascico che cade ai piedi del divano.

LEGGI ANCHE -> Ambra Lombardo, la sexy professoressa confessa la sua più grande paura – FOTO

La carriera e la vita privata di Martina Stella

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Stella (@therealmartinastella)

LEGGI ANCHE -> Justine Mattera in cerca d’ispirazioni per accendere la passione – VIDEO

Martina Stella è riuscita ad arrivare al successo e alla notorietà quando era poco più di una ragazzina al suo esordio cinematografico. La sua partecipazione come amante di Stefano Accorsi ne “L’ultimo bacio“, il film di Gabriele Muccino che ha raccontato una generazione, l’ha infatti catapultata nel magico mondo de cinema. Da quel momento la sua carriera sarà infatti costellata di ruoli che le hanno permesso di conquistare l’amore del pubblico e i favori della critica. Da sempre Martina svolge la sua attività di attrice dividendosi su più fronti. Senza mai abbandonare il cinema si è infatti dedicata al teatro e a fiction televisive di successo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Stella (@therealmartinastella)

Esordendo giovanissima nel mondo dello spettacolo la vita privata di Martina Stella è stata da sempre al centro dei settimanali di gossip. Ha avuto relazioni con il campione di motociclismo Valentino Rossi, Lapo Elkann e Primo Reggiani. Dall’amore con Gabriele Gregorini è nata nel 2012 sua figlia Ginevra. L’attrice ha infine sposato nel 2016 il manager di calcio Andrea Manfredonia.