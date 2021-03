Nuovo Decreto, Pasqua in rosso: le misure del Governo fino al 6 aprile

Il Governo è in procinto di emanare un nuovo decreto che regolamenterà il periodo dal 15 marzo al 6 aprile, quindi anche le Festività Pasquali.

È in arrivo un nuovo decreto da parte del Governo Draghi che disporrà misure più stringenti per contenere l’epidemia da Covid-19. Nello specifico si tratterà di disposizioni che regolamenteranno anche il periodo Pasquale. A far data, infatti, dal 3 sino al 5 aprile tutto il Paese sarà in zona rossa. Si tratta di un vero e proprio lockdown, come quello natalizio.

Il nuovo decreto entrerà in vigore il 15 marzo e sarà valido sino al prossimo 6 aprile.

Nuovo decreto, lockdown a Pasqua: nuove misure stringenti

All’esito dell’incontro con le Regioni pare sia quasi certo che nel periodo Pasquale gli italiani dovranno restare a casa. Un’altra festa, dopo il Natale, dove saranno vietati assembramenti in casa. Stando a quanto riporta Leggo, la Ministra Gelmini ha dichiarato che a breve verrà approvato un decreto legge dopo aver investito della questione il Consiglio dei Ministri. Questo nuovo provvedimento sarà in vigore dal 15 marzo.

Ottime impressioni sulla misura che adotterà il Governo afferma Stefano Bonaccini in quanto sarà consentito alle Regioni di prendere provvedimenti interni che abbiano valenza sui vari territori provinciali.

Le misure contenute all’interno del nuovo d.l. potrebbero essere le seguenti:

– Le regioni in zona gialla passeranno in arancione. Questo, riporta Leggo, secondo il Cts dovrebbe consentire di gestire meglio l’attuale frangente. Inoltre, l’ingresso in zona rossa pare sarà più tempestivo e stringente: l’incidenza dei casi, infatti, dovrebbe essere valutato con cadenza settimanale.

– Quanto alla visita a persone non conviventi pare vi sia stata un’apertura. Nelle zone arancioni sarà possibile recarsi presso abitazioni di amici e parenti ma sempre nel numero massimo di due. Estesa, si apprende dagli ultimi aggiornamenti, tale possibilità anche a quando tutto il Paese sarà in zona rossa, ossia durante i tre giorni di Pasqua.

– La zona rossa scatterà con Rt superiore ad 1,25 e non più 1,5

– Coprifuoco invariato: dalle 22 alle 5 sarà vietata la circolazione, eccezion fatta per comprovate esigenze

– Sanzioni pesantissime per chi violerà la zona rossa: multe da 400 a 3mila euro.

Ancora al vaglio la tanta paventata ipotesi di una decisa stretta sui weekend. La possibilità è che nel corso di tutti i fine settimana venga varato una sorta di lockdown. Tale misura, però, pare non incontri il favore della maggioranza, la quale non sarebbe d’accordo ad applicare indiscriminatamente su tutto il territorio una misura così stringente. Preferibile una valutazione caso per caso.

I numeri del contagio purtroppo sono impietosi. Continuano a salire drasticamente i casi di contagio così come i ricoveri in terapia intensiva. Tornata la pressione sugli ospedali che lanciano l’allarme. Un quadro così compromesso ha, dunque, richiesto un urgente intervento da parte del Governo.

