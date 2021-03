Omicidio Fabbri: per la figlia il padre voleva solo spaventarla

Arianna Nanni difende il padre dall’accusa di essere il mandante dell’omicidio di Ilenia Fabbri ed afferma la sola volontà di spaventarla

Non vuole credere all’accusa che vede il padre essere il mandante dell’omicidio di Ilenia Fabbri: Arianna Nanni, piuttosto, crede alla versione di Claudio Nanni e all’intenzione di voler solo spaventare la ex moglie.

Così per Arianna “il vero problema” è Pierluigi Barbieri, l’uomo che secondo le accuse e stando a quanto dichiarato dallo stesso mandatario, il Nanni avrebbe ingaggiato per uccidere Ilenia. La ventenne ha sempre ritenuto il padre innocente prima degli ultimi risvolti, quando avrebbe dichiarato di “non fidarsi di nessuno”.

Omicidio Fabbri: per Arianna il “vero problema” è Barbieri

Pur avendo sbagliato, Claudio Nanni non aveva intenzione di uccidere l’ex moglie, Ilenia Fabbri, ma solo spaventarla. Questo è quanto ha dichiarato lo stesso Nanni agli inquirenti e ribadito in una lettera indirizzata alla figlia, Arianna Nanni.

La versione però contrasta con ciò che ha dichiarato Pierluigi Barbieri, il mandatario dell’omicidio secondo gli inquirenti, a proposito degli accordi stabiliti con il Nanni: la promessa di 20 mila euro e di un’auto per l’omicidio di Ilenia.

Il progetto avrebbe preso corpo, in gran segreto, mesi fa: i due si incontravano spesso in luoghi isolati e al di fuori da occhi indiscreti. Poi, la pandemia, ne aveva ritardato l’esecuzione fino al 6 febbraio scorso. Per gli inquirenti, il Nanni si sarebbe rivolto a lui per metter fine alle pretese giudiziarie della ex moglie.

Dopo una fase di incertezza, inevitabile per i risvolti della vicenda, Arianna difende il padre e dichiara che “il problema” non è suo padre, “il vero problema è Barbieri Pierluigi”, l’esecutore materiale dell’omicidio.