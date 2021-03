Omicidio Ilenia Fabbri, l’ex marito scrive alla figlia: “Ho sbagliato, pagherò”

Accusato di essere il mandante nell’omicidio di Ilenia Fabbri, l’ex marito Claudio Nanni scrive alla figlia dal carcere: “Ho commesso un errore e ora dovrò pagare”

Dopo un mese di silenzi, comincia ad assumersi le sue responsabilità Claudio Nanni, il cui astio nei confronti dell’ex moglie Ilenia Fabbri, sarebbe stato la causa della morte della donna. L’omicidio si è consumato all’alba del 6 febbraio scorso a Faenza, in provincia di Ravenna. Ilenia è stata assalita nel suo appartamento da un pregiudicato, Pierluigi Barbieri, dietro richiesta di Nanni.

L’ex marito di Ilenia è stato inquadrato come mandante, dopo che Barbieri, detto lo Zingaro, ha confessato tutto alla polizia. Secondo quanto ha affermato, sarebbe stato ingaggiato da Nanni in cambio di 20mila euro e un’auto per uccidere la donna. Nanni invece ha ammesso di avere arruolato il pregiudicato, ma sostiene che il suo scopo fosse solo quello di spaventare la ex, che gli aveva fatto causa. Due versioni discordanti, su cui gli inquirenti stanno cercando di fare chiarezza.

L’ex marito di Ilenia Fabbri scrive alla figlia dal carcere: “Ho commesso un errore e ora dovrò pagare”

Con una lettera dal carcere, Nanni si è rivolto alla figlia 21enne Arianna, che era con lui durante quella tragica mattina. L’uomo aveva organizzato un’uscita con la ragazza proprio per avere un alibi nell’ora dell’agguato a Ilenia. Arianna ha ricevuto il messaggio e ha contattato un legale del padre per chiedere di poterlo incontrare nei prossimi giorni.

Nella lettera Nanni scrive: “Arianna, come ti avranno detto i miei avvocati, le cose sono andate diversamente da come dovevano andare. In ogni caso ho commesso un errore e dovrò pagare. Il non poterti più vedere, per quanto ti amo, in questo momento non mi dà la forza di vivere più. Dovresti provare odio nei miei confronti e questo mi butta ancora più giù. Provo vergogna nel parlare e farmi vedere da tutti, ma soprattutto da te“.

“Non ci sono parole per chiederti scusa – continua la lettera – e penso che la cosa migliore sia scomparire. Nonostante tutto il mio amore per te è grande“. Dal canto suo, Arianna sembra propensa a credere alla versione fornita dal padre, ma si attendono ulteriori sviluppi delle indagini per stabilire la verità dietro all’omicidio di Ilenia Fabbri.