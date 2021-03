Pd, nuovo segretario di partito: Enrico Letta si candida. L’annuncio

Enrico Letta ha comunicato con un messaggio video postato su Twitter un’importante decisione. Si candida a nuovo segretario del Pd.

“Io ci sono”. Queste le parole comunicate da Enrico Letta con un video messaggio postato Twitter. Parole con cui l’ex premier ha confermato la sua accettazione alla candidatura di nuovo segretario del Pd. Dopo le dimissioni da parte di Nicola Zingaretti, e il rifiuto della candidatura da parte di Debora Serracchiani, arriva la decisione di Letta. Quest’ultimo ha dichiarato di essere legato all’ex segretario e di essere in sintonia con lui. “Lo faccio per amore per la politica e passione per i valori democratici”, il commento di Letta.

A seguito dell’annuncio, l’ex premier ha poi confermato il suo intervento presso l’Assemblea nazionale di questa domenica. L’incontro inizierà alle 9,30 e si terrà via webinar per rispettare il distanziamento sociale evitando possibili assembramenti. Durante quest’occasione le varie correnti del Pd parteciperanno e altri nomi potranno essere presentati. Tuttavia a oggi non sussiste un’alternativa alla candidatura di Letta.

Enrico Letta, prima della decisione: lo scatto dal Ghetto ebraico di Roma

Stamani. Prima di decidere. Al Ghetto di Roma, ricordando le parole di Liliana #Segre “non siate indifferenti”. pic.twitter.com/SIODMBGkx8 — Enrico Letta (@EnricoLetta) March 12, 2021

“Parlerò domenica, credo al valore della parola, chiedo di votare su quello che dirò, sapendo che io non cerco l’unanimità, io cerco la verità nei rapporti tra di noi e per uscire da questa crisi e guardare lontano”, ha proseguito Letta. Di seguito poi ha continuato affermando che nelle settimane successive desidera dare il via a un dibattito sulla varie proposte volte a rilanciare il Pd in cui vengano coinvolti tutti i circoli del partito.

Quella dell’ex premier è stata una decisione presa questa mattina. Prima della comunicazione, sempre su Twitter, ha condiviso un post mostrandosi con un selfie scattato a Roma nella zona del Ghetto ebraico.

Ad accompagnare la foto la nota citazione della famosa politica e superstite dell’Olocausto, Liliana Segre: “Non siate indifferenti“. La frase si è inserita in un testo in cui Letta ha comunicato che stava per prendere la decisione. Una scelta che arriva dopo i numerosi appelli espressi dalle diverse voci del partito.