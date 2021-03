Penélope Cruz, la scollatura fa impazzire tutti: décolleté esplosivo – FOTO

Penélope Cruz esagerata sui social network: la splendida attrice ha condiviso uno scatto mostruoso in cui ha messo in mostra il suo lato A spettacolare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Penélope Cruz (@penelopecruzoficial)

Penélope Cruz è un’attrice e modella spagnola apprezzata e conosciuta in tutto il mondo, Italia compresa. La classe 1977 ha posato per diversi brand di caratura mondiale e ha realizzato alcuni calendari esplosivi. La nativa di Alcobendas ha preso parte a film di successo come ‘Prosciutto Prosciutto’, ‘Vanilla Sky’, ‘Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare’, ‘To Rome with Love’.

La spagnola, come tante sue colleghe, è seguitissima sui social network: il suo account Instagram vanta ad esempio 5,5 milioni di followers. L’attrice ama far impazzire la sua platea di ammiratori e seguaci condividendo scatti sbalorditivi in cui mette in mostra la sua bellezza senza limiti e il suo fisico da capogiro. La 46enne, poco fa, ha pubblicato in rete una fotografia in cui sfodera una scollatura esagerata. Se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Diana Del Bufalo è un’esplosione di sensualità: il bacio che lascia i fan ammutoliti – FOTO

Penélope Cruz da capogiro con una scollatura esagerata: che décolleté