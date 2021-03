Dopo il ritiro di un lotto del vaccino di AstraZeneca, i timori legati al piano vaccinale aumentano. Fabrizio Pregliasco, virologo dell’università di Milano, impone cautela

Tre morti sospette si sono recentemente verificate in Italia, che vanno sommandosi ai casi di trombosi registrati nel resto d’Europa. Gli eventi sembrano accomunati dallo stesso denominatore: la somministrazione del vaccino di AstraZeneca nei giorni antecedenti. L’Aifa ha comunicato il ritiro del lotto incriminato per svolgere ulteriori approfondimenti, nonostante, al momento, non risulti esserci alcuna correlazione causale tra i fatti.

Fabrizio Pregliasco, virologo dell’università di Milano, ha rassicurato i cittadini italiani, sottolineando come simili episodi si fossero presentati già in passato, in relazione al vaccino influenzale. “Qualche anno fa venne ritirato un lotto del vaccino anti-influenzale per sicurezza“, ha detto l’esperto, insistendo sulla validità del vaccino.

AstraZeneca, ritirato un lotto: parla il virologo Fabrizio Pregliasco

Il virologo dell’università di Milano ha voluto smentire alcune false notizie che si stanno diffondendo in merito al vaccino di AstraZeneca, che non presenterebbe fattori di rischio maggiori rispetto agli altri. Al momento, non ci sono prove della correlazione fra i tre casi di morte accertati in Italia e il vaccino, né del collegamento fra il farmaco e gli episodi di trombosi.

“L’Ema ha precisato che si tratta di 30 casi di trombosi su 5 milioni di dosi utilizzate, un dato paragonabile a quello che capita nella popolazione non vaccinata“, ha sottolineato l’esperto, imponendo cautela. Tuttavia, per avere maggiori certezze, occorrerà attendere i risultati degli esami sui singoli casi di studio. Nel frattempo, la somministrazione degli altri lotti prosegue.

Pregliasco ha inoltre sottolineato l’importanza della notizia diffusa quest’oggi: l’approvazione del vaccino Johnson & Johnson, in un’unica dose. E, in merito ad AstraZeneca, il virologo rincara la dose: “E’ assolutamente comparabile con gli altri vaccini“.

