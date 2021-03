Rosalinda Cannavò, dal GF Vip in Procura: il motivo

Rosalinda Cannavò, l’ormai ex Adua del Vesco, ieri è stata convocata in Procura come persona informata sui fatti. Ecco perché

Adua del Vesco entrata con il suo nome d’arte nella casa del Grande Fratello Vip ne è uscita con il suo nome di battesimo Rosalinda Cannavò, scegliendo di spogliarsi di un personaggio che non la rappresentava più.

E nel lungo percorso fatto nella casa, dal coming out di Gabriel Garko, alle confessioni con Massimiliano Morra su una presunta setta nella quale erano finiti, è uscita fuori anche la morte Teodosio Losito. Lo sceneggiatore di alcune delle fiction Mediaset campioni d’ascolto come “L’onore e il rispetto” e “Il bello delle donne”, era stato trovato morto nella sua casa a Roma lo scorso 8 gennaio 2019. Nessuno indagò sul caso perché venne considerato un suicidio.

Ma dopo aver ascoltato le esternazioni di Rosalinda nella casa la famiglia di Losito ha sporto denuncia e ieri l’attrice è stata convocata in Procura dove è stata sentita come persona informata sui fatti. L’interrogatorio sarebbe durato due ore e mezzo.

Rosalinda Cannavò: Losito, la setta e la sua fuga

Le dichiarazioni di Rosalinda Cannavò sul caso Losito e non solo hanno fatto molto parlare. Secondo il suo racconto Teodosio Losito, sceneggiatore e produttore televisivo, si sarebbe tolto la vita a 53 anni, per via di una setta satanica della quale avrebbero fatto parte anche lei e il suo ex fidanzato, anche lui ex gieffino di questa lunga edizione, Massimiliano Morra.

I due che non avevano rapporti da parecchio tempo, si sono ritrovati nella casa più spiata d’Italia. Hanno piano piano riallacciato i rapporti e sono arrivati poi alle confessioni parlando del loro passato. Sapevano di essere sotto l’occhio del GF e che tutta l’Italia avrebbe ascoltato le loro parole ma non si sono fermati.

Rosalinda dice di essere “scappata da loro, di nascosto” e di non essere presente quando “è successa quella cosa”. Il riferimento è proprio alla morte di Losito. “Quella cosa brutta l’ho scoperta il giorno dopo alle 7 del mattino. Lui mi mandò un messaggio. Io gli volevo bene e so che anche tu ne volevi a lui” ha detto.

E infine la chiosa finale, la batosta più pungente: “Io se rimanevo facevo la sua fine. Tu non sai cosa ho passato! Ero veramente sola e avrei fatto quella fine lì” ha confessato Rosalinda nella casa del GF.