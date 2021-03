Ad annunciare la notizia sono i suoi avvocati: il dissidente politico è stato trasferito in una nuova struttura detentiva. I dettagli.

Alexei Navalny è stato nuovamente trasferito verso una nuova struttura detentiva. A dare la notizia sono stati i suoi avvocati attraverso i vari social networks. Secondo quanto riporta la TASS; dopo il carcere di Mosca, il crociato anti-corruzione è stato inizialmente detenuto e messo in quarantena nella prigione di Kolchugino nella regione di Vladimir, a nord-est di Mosca. Successivamente, il critico del Cremlino è stato inviato nella colonia penale IK-2, sempre nella regione di Vladimir, per scontare la pena tra sveglia alle 6:00 e lavori forzati; in quella che è considerata una tra le prigioni più severe della Federazione Russa. Venerdì 12 marzo riecheggia sul web l’avviso relativo al nuovo trasferimento.

Il messaggio: “non sappiamo di nuovo dove sia”

Адвокаты Алексея съездили в ИК-2 в Покрове. Там им сказали, что никакой информации о доставлении Навального нет и вообще у учреждения «короткий день». Было 15.30.

Где Алексей, по-прежнему неизвестно, и ФСИН явно собирается скрывать это как можно дольше — Alexey Navalny (@navalny) March 12, 2021

Secondo quanto riporta l’account Twitter di Alexei Navalny, questo venerdì i suoi avvocati si sono recati al campo IK-2 a Pokrov. Erano circa le ore 15:30 locali (13:30 in Italia) quando è stato detto loro dell’assenza del dissidente russo nella colonia detentiva. I difensori hanno rapidamente condiviso il messaggio su tutti i social networks; senza fornire ulteriori informazioni; anche perché “alcuna informazione aggiuntiva ci è stata data”, precisano sulla rete.

I post di Facebook e Instagram riportano che Alexei Navalny è stato nuovamente trasferito da Sizo-3, nella regione di Vladimir, in una nuova prigione ancora attualmente sconosciuta. Dal suo account Instagram, gli esperti scrivono la triste realtà: “ancora un volta, non sappiamo più dove sia. Dove e quando è avvenuto precisamente il fatto, né i parenti né gli avvocati del sopravvissuto al Novichok ne sono al corrente: “dove si trovi ora Alexei è ignoto e l’FSIN (Federal Penitentiary Service russa) lo nasconderà il più a lungo possibile.“, questa è la frase che chiude il tweet del leader dell’opposizione russa.

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, l’organo supremo che sovrintende all’esecuzione delle decisioni della CEDU (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo), non desiste e chiede l’immediato rilascio di Alexei Navalny.

