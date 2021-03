La sexy cantante ha pubblicato uno scatto in cui ha acceso gli animi dei suoi followers mettendo in primo piano il suo lato A da urlo.

La bella pin-up che in coppia co Jo Squillo ha fatto sognare gli italiani negli anni ’80, continua a infiammare il web anche a distanza di tempo con le sue foto sexy che sui social sono una vera e propria ondata di passionalità e seduzione.

Sabrina Salerno pubblica infatti ogni giorno delle foto in cui mostra tutto il suo fascino e il suo fisico mozzafiato da far invidia a tutte le sue colleghe più giovani.

Sabrina Salerno sexy mostra il suo lato A

E’ rimasta nella memoria degli italiani per i balletti sexy sulle note della canzoni più famose che ha portato al successo e anche nell’ultimo Festival di Sanremo è stata ricordata da Amadeus e Fiorello.

I due showman infatti hanno portato sul palco dell’Ariston il brano ‘Siamo donne’ in cui la Salerno è arrivata in cima alle classifiche insieme a Jo Squillo.

“Mi sono divertita, è stata un’esibizione simpatica. Quella canzone è diventata uno slogan che vale ancora oggi, forse ancora di più“, ha dichiarato la cantante in un’intervista a Il giorno.

E a proposito della sua bellezza ha dichiarato: “Ho 52 anni, lavoro da quando ne avevo 17 ho spesso avuto a che fare con persone che pensavano che la mia carriera sarebbe finita. E invece me ne frego dei giudizi, continuo a usare il mio corpo, la bellezza, la salute, la forza, vado avanti per la mia strada, dico quello che penso, non mi faccio mettere i piedi in testa da nessuno”.

E il suo successo a distanza di anni lo dimostra il riscontro che ottiene ancora oggi sui social con numerosi commenti e messaggi di apprezzamento dai suoi 798mila followers.