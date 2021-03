Laura Chiatti si fa sempre più bella e con un tocco di colore in più conquista i fan, avete visto il suo ultimo selfie? Da brividi

Quando si tratta di sensualità non può che mancare una foto di Laura Chiatti. L’attrice e modella italiana regala ai fan scatti sexy e unici. Su Instagram mostra tutta la sua semplicità e naturalezza, senza troppi filtri o trucchi. Anzi il bello del suo profilo è che in esso si possono ritrovare momenti di quotidianità, come l’incontro con il parrucchiere o una passeggiata in centro. I selfie sono il suo punto forte, tanto che l’ultimo lo ha pubblicato da poco.

Laura Chiatti: selfie luminoso, è l’ultima moda?

Laura Chiatti su Instagram ha un seguito di un milione di follower che la supportano e la ammirano per il suo lavoro e la sua bellezza. Inoltre non possono fare a meno di notare l’umiltà e la semplicità con cui la donna si mostra al pubblico. Queste e tante altre ancora sono le qualità che l’hanno resa un’attrice di successo. Anche sui social la Chiatti non finge, anzi si mostra per quella che è: donna, moglie e mamma. L’ultimo post è un selfie un po’ particolare dove sembra che Laura voglia lanciare una nuova moda. Capelli al vento più biondi del solito, niente trucco, ma…

“Colorami le mani” scrive sotto alla foto facendo riferimento alle sue nuove unghie già pilotate verso la bella stagione. La primavera è alle porte e Laura Chiatti non si vuole far trovare impreparata. Gel alle mani trasparente con un French lilla è la nuova moda, e a voi piace?

L’attrice ha convinto proprio tutti a cambiare look, anche suo marito Marco Bocci che in una delle ultime foto postate dalla Chiatti sembra che abbia rivoluzionato i suoi capelli. Laura e Marco cono una delle coppie più complici dello spettacolo e si vede!