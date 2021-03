Gravissimo incidente sulla provinciale: tragico bilancio

Un uomo di 54 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto stamane sulla strada provinciale 14 in provincia di Siracusa.

Tragico incidente stradale stamane sulla provinciale 14 che collega Siracusa ai comuni limitrofi. Nel drammatico schianto, che ha coinvolto tre veicoli, un uomo di 54 anni ha perso la vita mentre altre tre persone sono rimaste ferite, una delle quali in maniera grave. Stando alle prime informazioni, la vittima si sarebbe schiantata con la sua auto contro altre due vetture per cause ancora in fase di verifica. Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e gli agenti della Polizia Municipale.

Leggi anche —> Travolto da un Suv mentre attraversa la strada: disabile perde la vita

Siracusa, tragico incidente sulla provinciale 14: un morto e tre feriti

Leggi anche —> Schianto sulla statale: muore uomo di 45 anni

Un morto e tre feriti, di cui uno in gravissime condizioni. Questo il bilancio del drammatico incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 12 marzo, lungo la provinciale 14 che collega Siracusa ai comuni della zona montana. Secondo le prime ricostruzioni, riportate dalla testata locale BlogSicilia.it, la vittima, un uomo di 54 anni, si stava recando a lavoro a bordo della sua auto che, per cause ancora da accertare, si è scontrata con altri due veicoli.

Sul luogo del tragico schianto si sono precipitati i vigili del fuoco ed i sanitari del 118 a bordo di diversi mezzi di soccorso, tra cui l’eliambulanza. I pompieri hanno estratto il corpo del 54enne dall’abitacolo e lo hanno affidato all’equipe medica che, purtroppo, non ha potuto far nulla per l’uomo, deceduto per le gravi ferite riportate nell’impatto. I tre feriti sono stati trasportati in ospedale, uno dei quali in eliambulanza presso il Cannizzaro di Catania, dove ora si troverebbe ricoverato in gravissime condizioni. Meno gravi, riferisce BlogSicilia.it, gli altri due accompagnati al Pronto Soccorso.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della Polizia Municipale che hanno effettuato i rilievi di legge per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente costato la vita all’automobilista 54enne. Non sono ancora chiare le cause che hanno provocato lo scontro.

LE NOTIZIE DEL NOSTRO TG LIVE. GUARDA IL VIDEO IN BASSO