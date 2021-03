La bella moglie di Paolo Bonolis condivide una foto in primo piano in cui appare con un make-up magnifico

Sonia Bruganelli condivide una foto su instagram in cui appare in un primo piano con rossetto rosso e mascara nero, lo sguardo ti cattura è bellissima. Nella didascalia scrive:“Il rosso che cambia le prospettive”. In molti commentano di quanto le dona il rossetto rosso e alcune dicono di avere nostalgia nell’indossare un bel rossetto rosso. Arrivano però anche le critiche e pesanti:”Forse hai un tantino esagerato con i ritocchini…a momenti sembravi la Ferragni”.

Sonia Bruganelli contenta per la ripartenza di Avanti un altro

La Bruganelli è contentissima per la nuova stagione di Avanti un Altro, condivide una foto con immagini di alcune puntate e un bicchiere di champagne, poi scrive:”Daje tutta”. Il programma del marito infatti è cominciato da poco e vedrà anche la prima serata a fine mazrzo, al posto di Live-non è la D’Urso che ha ottenuto un bassissimo share. La Bruganelli condivide poi il fatto che dal 15 marzo su timvision si potranno vedere le nuove puntate de I libri di Sonia. Ci saranno tanti ospiti, tra cui suo marito Paolo Bonolis con il suo libro, Raul Bova con il suo, Orietta Berti e tanti altri. La Bruganelli è un personaggio apprezzato ma anche molto criticato, sono tantissime le polemiche che ha scatenato negli anni sull’eccesso di lusso e i viaggi.

L’ultimo riguarda un viaggio a Dubai con il figlio Davide, i fan criticano il fatto che in un momento di emergenza sanitaria lei si va a divertire negli Emirati Arabi. L’hanno accusata di non rispettare la legge e di aver poco buon senso in un momento così particolare. La Bruganelli ha spiegato che non aveva bisogno di fare il vaccino perché lei e suo figlio hanno già avuto il covid e quindi hanno gli anticorpi. Lei risponde sempre a tono alle accuse mosse, specialmente quando viene accusata di infrangere la legge. Inoltre non è certo l’unica ad essersi fatta un viaggetto all’estero.

Giulia De Lellis con il nuovo compagno e anche Andrea Damante sono andati a Dubai per una vacanza mesi fa. Così come la Gregoraci che si è immortalata sullo scivolo insieme al figlio sempre a Dubai. Se si torvano lì è perché in qualche modo il sistema lo permette. Non sono poi certo solo i vip ad andare all’estero per qualche giorno di vacanza.