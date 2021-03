Storie Italiane, furiosa lite fra Roberta Bruzzone e Simona Izzo: “Cafona!”

Simona Izzo e la criminologa Roberta Bruzzone si sono scontrate a Storie Italiane. Eleonora Daniele ha dovuto sedare la furiosa lite. Ma cosa si sono dette?

Insulti, frasi al vetriolo e accuse politically incorrect ieri hanno animato Storie Italiane, il popolare talk show di Rai 1. Nel programma condotto da Eleonora Daniele si è scatenata una vera e propria rissa verbale tra due delle protagoniste della puntata: la produttrice Simona Izzo e la crimonologa Roberta Bruzzone.

Il tema della puntata era il duplice omicidio dei coniugi di Bolzano, Peter Neumair e Laura Perselli, commesso dal figlio Benno. Il motivo del contendere è stata la situazione del giovane, reo confesso. Mentre gli altri ospiti condannavano senza appello le sue azioni, Simona Izzo ha ricordato dei dubbi sulla sanità mentale del ragazzo e ha incitato gli altri a dimostrare più sensibilità. Poi ha rigettato l’ipotesi della premeditazione. Ma Roberta Bruzzone si è fermamente opposta a questa visione.

LEGGI ANCHE -> Uomini e Donne, Maria De Filippi smaschera un cavaliere: i video lo inchiodano

Storie Italiane, furiosa lite fra Roberta Bruzzone e Simona Izzo

LEGGI ANCHE -> Storie italiane, novità sul caso Bolzano: “E’ qualcosa di molto forte”

Dopo un filmato che riepilogava i precedenti episodi di disagio psichico di Benno Neumair, Izzo ha affermato: “Nessuno vuole creare l’attenuante, però dovremmo analizzarlo dal punto di vista umano. Oppure esiste solo il punto di vista giuridico?”. “Col massimo rispetto delle opinioni di tutti – ha risposto piccata Bruzzone – però chi non è tecnico questa roba non dovrebbe neanche lontanamente toccarla. Non si può discutere su temi di questo genere”.

La Izzo, evidentemente offesa, ha ribattuto: “Non permetterti di dire questo, io parlo ed ho la libertà di farlo. Sei tu che forse non dovresti andare negli show… Allora perchè una criminologa va a Ballando con le stelle e poi si permette di dire che gli altri devono tacere? Ma non ti permettere. Ma basta, torna a Ballando”.

Immediata la replica al vetriolo della Bruzzone. “Lei non è nè psicologa, nè psichiatra“. Poi rivolgendosi agli altri ospiti ha detto: “Ho di meglio da fare che non confrontarmi con gente che non sa di cosa parla ed evidentemente anche abbastanza cafona da tirare fuori argomenti fuorvianti”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Prima che la situazione degenerasse ulteriormente è intervenuta Eleonora Daniele, che ha intimato di abbassare i toni del confronto. Poi la conduttrice ha ribadito: “Torniamo al nostro argomento. Le vostre cose ve le vedrete fuori da questa trasmissione“.