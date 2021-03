Storie Italiane, Giovanni Terzi rassicura: “Ringraziamo il cielo”

Una nuova puntata di Storie italiane condotto da Eleonora Daniele su Rai 1, tra un tema e l’altro, arriva la notizia di Giovanni Terzi

Giovanni Terzi, giornalista e compagno di Simona Ventura, è solito essere ospite a Storie Italiane, programma di cronaca e attualità condotto da Eleonora Daniele su Rai1 ogni mattina. Dopo l’assenza della Ventura al Festival di Sanremo, perché risultata positiva al Covid-19, anche il compagno si è dovuto sottoporre al tampone ed è risultato anche lui malato. Così da una settimana è in collegamento da casa. Oggi la conduttrice, tra un tema e l’altro, ha chiesto al suo collega la sua condizione di salute.

Storie italiane: quali sono le condizioni di Giovanni Terzi?

Giovanni Terzi e Simona Ventura sono chiusi in casa da una settimana circa perché risultati positivi al Coronavirus, ma viste le condizioni di salute buone, il giornalista non ha mai perso occasione di mostrarsi al pubblico di Storie italiane, dove è di solito ospite. Oggi durante la puntata, la conduttrice Eleonora Daniele le ha chiesto: “Come stai?” e lui prontamente ha risposto: “Se lo chiudiamo così veramente ringraziamo il cielo – e poi aggiunge – a parte qualche piccolo fastidio è quasi tutto nella norma, aspettiamo ancora qualche giorno”. E accenna un sorriso. “Avete fatto il tampone?” continua la Daniele. “No il 19 lo rifacciamo il tampone” risponde l’ospite in collegamento, ” Ancora ti manca gusto e olfatto?” domanda incalzante la conduttrice e Giovanni conferma e spiega che sta anche dimagrendo. “Deve essere una sensazione stranissima questa” si lascia scappare la padrona di casa.

Il pericolo per Giovanni Terzi

Giovanni Terzi prende la palla al balzo e racconta che per lui non è stato facile visto che ha l’abbinata dei polmoni e del diabete. Quindi la situazione sarebbe potuta precipitare. “Se mi prendeva male era un po’ pesante” afferma l’ospite in collegamento. “Doppi auguri allora” sono le parole di Alessandro Cecchi Paone presente in studio. “Dai Giovanni forza” aggiungono gli altri ospiti che fanno il tifo per lui affinché tutto si sistemi il prima possibile.

Poi prende di nuovo la parola la conduttrice che presenta il prossimo caso di cronaca da raccontare.