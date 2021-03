Storie Italiane, l’indiscrezione: “Quando facevi film tu altro che riservatezza”

Una nuova puntata di Storie italiane condotto da Eleonora Daniele su Rai 1, in studio si discute sul nuovo film di Lady Gaga

A mezz’ora dalla fine del programma Storie italiane, Eleonora Daniele affronta un tema diverso facendo riferimento ad un omicidio di tanti anni fa, quello del signore Gucci, che sta per trasformarsi in un film internazionale. La protagonista sarà interpretata da Lady Gaga, cantante e attrice statunitense. La conduttrice del programma di Ra1 ha aperto il collegamento con l’inviata a Milano che si trova sul set. “Cerchiamo di capire che cosa sta succedendo – spiega la Daniele – che cosa ha detto Patrizia Reggiani e poi entreremo nel vivo del set”. Poi aggiunge: “Sono un po’ critica su tutto questo”.

Storie italiane: House of Gucci a Milano

La Daniele è rimasta impressionata dalla somiglianza di Lady Gaga con Patrizia Reggiani, gli autori sono stati molto bravi. Poi dà la linea all’inviata: “C’è grande attenzione per ricreare quegli anni, parliamo degli anni ’70, c’è la ricostruzione di tutta la storia di Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani”. Il film uscirà a Novembre e si intitola House of Gucci. Adam Driver sarà il protagonista maschile. La conduttrice curiosa chiede: “Ma adesso dov’è Lady Gaga? Dorme o è lì?” L’inviata risponde subito: “E’ stato firmato un patto di riservatezza” e la padrona di casa scherza: “Ma noi non abbiamo firmato nessun patto – e poi ironizza con Sandra Milo in studio – quando recitavi tu altro che patto di riservatezza, diglielo”. Poi dà la parola agli ospiti in studio e in collegamento, tra questi commenta Giovanni Terzi che afferma: “La signora Patrizia Reggiani è stata una ex moglie e non è Gucci, già questo fa comprendere che questa sua delirio di onnipresenza e onnipotenza non esista”. Il giornalista fa riferimento alla critica che la Reggiani ha fatto nei confronti di Lady Gaga che a quanto pare non ha voluto incontrare l’interessata prima di iniziare a girare il film.

L’intervista di Patrizia Reggiani

Circa un anno fa Eleonora Daniele aveva fatto un’intervista a Patrizia Reggiani. Alla domanda della proposta del film, la signora Gucci aveva risposto: “Mi dissocio un attimo perché ho due figlie e quindi non mi va bene che loro rivedano la situazione del loro padre”. In quell’incontro la signora rivelò anche che tra lei e le figlie il rapporto è nullo perché l’hanno accusata per il vitalizio e tanto altro.

Gli ospiti in studio hanno tutti lo stesso dubbio: “Speriamo che la storia non venga troppo romanzata”.