Tommaso Zorzi, arriva a sorpresa una conduzione esclusiva

Dieci giorni fa ha terminato il suo percorso al Grande Fratello Vip uscendone da vincitore, da quel momento di offerte lavorative per Tommaso Zorzi ne sono arrivate parecchie. A partire da Mediaset che, dopo aver osservato il potenziale del giovane mostrato all’interno del reality, ha deciso di continuare a puntare su di lui. Ecco quindi la prima proposta lavorativa: un posto come opinionista nella nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

Una richiesta che Zorzi avrebbe dapprima rifiutato per poi accettare dopo l’insistenza con la quale sarebbe stato voluto. Non sarà quindi un sostituto di Elettra Lamborghini, come si vociferava a causa della sua assenza per Covid, ma si andrà ad affiancare in modo ufficiale a lei e a Iva Zanicchi. Ma le novità non sono finite.

Tommaso Zorzi annuncia un programma esclusivo su Mediaset Play

“Con il coinvolgimento nel team dell’Isola dei Famosi, Zorzi fa il primo passo di un percorso che lo porterà a entrare nella rosa delle risorse artistiche di Mediaset“, è quello che si legge sul comunicato stampa diffuso questa mattina. Proprio Tommaso alcuni giorni fa ha rivelato l’interesse dell’azienda nello scommettere su di lui e infatti oltre al ruolo da opinionista lo vedremo subito anche in quello da conduttore.

In esclusiva il giovane condurrà per la piattaforma digitale Mediaset Play un programma dedicato al reality. “Ci saranno ospiti, giochi, insomma avete capito“, ammicca Tommaso nelle storie di Instagram facendo probabilmente riferimento ad alcuni contenuti del suo “GF Late Show“, che ha ottenuto un grande successo.

Per lui si aprono così le porte di un futuro televisivo che inizierà lunedì 15 marzo su Canale 5 con l’Isola dei Famosi. All’orizzonte potrebbe esserci anche una collaborazione con Paolo Bonolis, annuncia in esclusiva Gabriele Parpiglia, ma di questo il pubblico verrà informato a tempo debito.