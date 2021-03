Un Posto al Sole anticipazioni 12 marzo: decisione inaspettata di Clara. Alberto è tornato a casa dal suo viaggio di lavoro e lui e la sua compagna hanno avuto una brutta discussione

Clara ha tradito Alberto con Patrizio. Il giovane Giordano è innamorato di lei da quasi un anno, era riuscito a lasciarsi alle spalle questa storia perché Clara era in procinto di avere una famiglia insieme al suo compagno, ma ora che lei e Alberto stanno attraversando un periodo di crisi, ha ceduto ad un momento di debolezza insieme a Patrizio. In seguito a questo momento di crisi, ha scelto di prendere una decisione fondamentale.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Patrizio Rispo ripercorre la carriera: ”Io, Raffaele e il sogno nel cassetto”

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Un Posto Al Sole Rai (@unpostoalsolerai3)

Non solo Clara: anche Patrizio deve riordinare le idee e mettere in chiaro i suoi sentimenti. Ha fatto tanto per tornare con Rossella dopo averla tradita anni fa, e adesso che le cose tra di loro dovevano farsi finalmente serie, ha ceduto alla tentazione andando con Clara. Sta vivendo un momento di forte confusione e soprattutto si sente in colpa con la sua fidanzata: per quanto le voglia bene, deve fare chiarezza una volta e per tutte per cercare di capire di chi è innamorato.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> 10 domande a Marina Tagliaferri: Giulia Poggi di Un Posto al Sole si racconta

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Un Posto Al Sole Rai (@unpostoalsolerai3)

La proposta che Roberto ha fatto a Franco, lo porta a tornare su un capitolo della sua vita che pensava di aver chiuso per sempre. Salvatore, intanto, è sempre più malinconico perché pensa di aver perso la fiducia in se stesso: chi sarà ad aiutarlo?