Uomini e Donne, Maria De Filippi smaschera un cavaliere: i VIDEO lo inchiodano. Una brutta segnalazione ha spiazzato il pubblico e i telespettatori

Uomini e Donne oggi è cominciato con una segnalazione particolarmente pesante. Tutto è cominciato quando, la scorsa volta, è arrivata la segnalazione di una ragazza che ha raccontato di aver visto il cavaliere Roberto in un bar insieme ad una donna. Non essendoci prove, lui si è difeso dicendo che la ragazza si era sicuramente sbagliata, scambiandolo per un altro. Il caso sembrava essere archiviato, fino a che non sono arrivate delle segnalazioni più pesanti con tanto di prove.

Uomini e Donne, Maria De Filippi smaschera Roberto con le segnalazioni

Le prove in questioni sono delle vere e proprie prove: sono arrivati dei filmati che lui ha registrato nei video del programma dove diceva “ti amo” ad una donna. E ci sono anche degli audio Whatsapp, dove Roberto diceva a questa donna di essere stanco di tutta questa situazione, di non vedere l’ora di finire questa storia. In ogni audio e video lui dice frasi come “non posso parlare”, “devo parlare a bassa voce“, “io e te dobbiamo fare finta di non conoscerci“.

Tornato in studio, Roberto ha provato a difendersi dicendo che la storia con questa donna fosse già finita da un mese. “Ciò non toglie che questi video sono stati registrati nel camerino del programma. Tu dicevi “ti amo” a lei e poi venivi qui in studio a corteggiare Patrizia“.