La favolosa procuratrice sportiva, opinionista del Grande Fratello Vip, attrice e showgirl argentina pubblica un post da urlo: eccolo!

Nella didascalia della foto scattata a Parigi, la bellissima Wanda Nara scrive: “Dejare de vestirme de negro el dia que exista un color mas oscuro“. Che tradotto significa: “Smetterò di vestirmi di nero in giorno in cui ci sarà un colore più scuro“.

Senza dubbio, un notevole tocco di colore è dato dalla borsa e dalle scarpe di colore fucsia: lo stile di Wanda è invidiabile!

Il post, in meno di un’ora, è già virale: ha ricevuto più di 29.000 mi piace e 200 commenti.

Tutto sulla carriera della showgirl più amata di sempre…

Wanda Nara è una stella del cinema e dello spettacolo: nel corso della sua brillante carriera ha recitato nella serie tv “Sin codigo“, uscita tra il 2005 e il 2006.

Tra le trasmissioni televisive e i programmi tv non possiamo non citare i seguenti: “Patinando por un sueño” (2007), “Bailando por un sueño” (2001), “Tiki Taka – il calcio è il nostro gioco” (2018- 2020) ed infine “Grande Fratello Vip” (2020).

In quest’ultima esperienza televisiva, ha partecipato all’amatissimo reality show della casa più spiata d’Italia come opinionista, insieme al collega e cantante Pupo. Durante la diretta su Canale 5, Wanda non le ha mandate di certo a dire!

Il pubblico italiano l’ha potuta conoscere ancora meglio e, ad oggi, è super stimata!

Wanda è molto seguita anche sul web: su Instagram conta più di 7,5 milioni di followers, molti dei quali si sono appassionati anche alla sua storia d’amore con il famoso calciatore Mauro Icardi.