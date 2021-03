Adua Del Vesco struccata, bellezza acqua e sapone incanta i social FOTO

Adua Del Vesco struccata, bellezza acqua e sapone incanta i social. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha pubblicato uno scatto che ha fatto impazzire i suoi followers

Adua Del Vesco è stata una delle ultime concorrenti del Grande Fratello Vip. Erano un po’ di anni che era lontana dalla televisione, e nel corso di questi anni ha fatto tante cose: ha vissuto la sua storia d’amore con Giuliano, il suo fidanzato storico. Ha studiato all’università e ha vissuto una vita ordinaria a Milano. La chiamata per il GF Vip è stata inaspettata ma tanto voluta: per poter pagare l’affitto, Adua ha deciso di partecipare, inconsapevole di quanto la sua vita sarebbe cambiata nel corso di questi sei lunghi mesi nella casa.

Adua Del Vesco bellissima nell’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosalinda Cannavò (@adua.del.vesco)

Nella casa, Adua si è spogliata di tutti i suoi segreti. La sua storia con Gabriel Garko non era reale, ma neanche quella con Massimiliano Morra e il suo vero nome non è Adua ma Rosalinda Cannavò. Ha deciso di tornare a riutilizzare questo nome e di ricominciare una nuova vita, ma di farlo veramente: infatti, oltre ad aver capito cosa vuole da se stessa, ha capito anche cosa vuole da un partner e ha deciso di chiudere la sua storia con Giuliano per poi gettarsi, negli ultimi giorni nella casa, tra le braccia di Andrea Zenga.

Adua ad oggi è felice con il suo nuovo amore e con la sua nuova vita, e sui social diventa sempre più seguita.