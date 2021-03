Al Bano: “Io e Loredana? Non servono le carte”. Ma con Romina è il gelo

Al Bano parla del rapporto con le due donne della sua vita: Loredana Lecciso e Romina Power. E dichiara: “Vorrei ci fosse la pace”. Ma con l’ex moglie è il gelo

Al Bano torna a parlare del rapporto che lo lega ai due grandi amori della sua vita, Loredana Lecciso e Romina Power. Storie caratterizzate da tanti alti e bassi, e condizionate anche dall’influenza dell’opinione pubblica. E oggi il cantante pugliese vuole chiarire la situazione e spazzare via ogni dubbio.

Ospite di Giancarlo Magalli racconta della compagna Loredana e del motivo per cui non è convolato a nuove nozze. “Non servono le carte – afferma Al Bano – Io e Loredana siamo sposati con la testa”. La storia tra Carrisi e la Lecciso sembra quindi procedere al meglio, al riparo da sguardi indiscreti nella loro tenuta di Cellino San Marco. Insieme sono i genitori di Bido e Jasmine; quest’ultima recentemente ha debuttato in tv proprio col padre a The voice senior.

Nella vita del cantante c’è però una nota stonata: il difficile rapporto con Romina.

Al Bano: “Vorrei ci fosse la pace”, ma con Romina è gelo

Solo qualche settimana fa, a Domenica In, Al Bano aveva lanciato un appello: “Vorrei che facessero pace Loredana e Romina. Vorrei che cenassimo tutti insieme“. Un desiderio che sembra essere pienamente condiviso dalla compagna. Appena qualche mese fa Loredana Lecciso, ospite a “Live non è la d’Urso”, aveva rivelato: “Vorrei prendermi un caffè con Romina senza problemi”.

I segni di un riavvicinamento fra Romina e Al Bano c’erano stati, quando avevano messo da parte le divergenze ed erano tornati a cantare insieme dopo vent’anni di separazione artistica e sentimentale. Tuttavia sembrerebbe che, anche a distanza di molto tempo, la richiesta di riconciliazione con la Lecciso sia rimasta disattesa. Permane quindi il gelo tra le due donne protagoniste della vita di Al Bano.

Dal canto suo, Romina Power non si esprime sulla questione. E per evitare di rivolgere l’attenzione al gossip, si concentra su ciò che più ama: la meditazione. Come spesso ha dichiarato sui social, la cantante americana si rifugia nella natura, per “liberare la mente dai pensieri che possono tormentarci, per concentrarsi sul valore della vita umana“.