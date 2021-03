Alda D’Eusanio racconta com’è stata squalificata dal GF Vip: “Trattata come una criminale”. Pochi mesi fa la giornalista è entrata come concorrente nella casa ma non ha avuto vita lunga

Alda D’Eusanio è stata una delle ultime nuove concorrenti del Grande Fratello Vip. Nella casa è stata davvero pochi giorni, a causa di alcune gravi parole che ha detto nei confronti del marito di Laura Pausini. Ha, infatti, insinuato che l’uomo la picchiasse e queste sono cose che non sono proprie andate giù alla cantante che ha deciso di agire legalmente nei suoi confronti.

Alda D’Eusanio contro il GF Vip, racconta il retroscena: “Non mi hanno fatto salutare nessuno”

Una volta uscita dalla casa, Alda ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo dove ha deciso di raccontare nel dettaglio quello che è successo. “L’espulsione è avvenuta così: mi hanno convocata due autori e una psicologa per comunicarmi che dovevo uscire all’istante dalla casa” ha rivelato. “Ho chiesto di poter almeno salutare gli altri concorrenti, di prendere il mio spazzolino da denti ma mi è stato negato. Dovevo sparire all’istante e così è stato. Da quel momento mi hanno buttata in un cono d’ombra, come se fossi un bandito“.

Ha poi espresso tutto il suo disappunto sulla questione. “Posso aver sbagliato, ma trattarmi come una criminale è contro ogni regola civile, umana e professionale. Mi sembra che vogliano fare di me un personaggio indegno, ma non lo accetterò mai: nemmeno il pubblico capisce il motivo di tanta ingiustizia e violenza“.