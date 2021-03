Alessandra Mastronardi, il suo sguardo magnetico incanta i fan – FOTO

Alessandra Mastronardi ha pubblicato due sue nuove foto tramite il proprio profilo Instagram | Lo sguardo magnetico incantevole dell’attrice

Alessandra Mastronardi è tra le protagoniste de “La donna per me“, film diretto da Marco Martani. Stiamo parlando di una commedia romantica prodotta da Lucky Red con Rai Cinema e che vede la collaborazione da parte di Sky.

Oltre alla bravissima attrice, che da martedì 16 marzo sarà a Spoleto proprio per le riprese della pellicola in questione, faranno parte del cast anche Andrea Arcangeli, Stefano Fresi, Cristiano Caccamo, Eduardo Scarpetta e Francesco Gabbani, cantante che assumerà per la sua prima volta il ruolo di attore.

Insomma la 35enne è impegnata sul set in questo periodo, ma è anche molto attiva sui social network. Infatti la donna continua a curare il proprio profilo Instagram che conta ben 847mila follower.

Alessandra Mastronardi sempre più affascinante in queste due FOTO

Anche nella giornata odierna, Alessandra ha condiviso un nuovo post. All’interno del contenuto in questione sono presenti due foto. Si tratta di due immagini in cui l’attrice presenta dei prodotti di un famosissimo brand di alta moda. Anche in questo caso, l’attrice ha lasciato a bocca aperta i suoi tantissimi fan.

Il suo sguardo magnetico, presente nella sua prima foto, incanta i suoi ammiratori. Non sorprende dunque che questo post abbia già raccolto la cifra considerevole di oltre 71mila ‘like‘ e 435 commenti di complimenti in poche ore dalla sua pubblicazione. Tra i numerosissimi messaggi ne riportiamo un paio. “Non solo sei magnifica, ma sei anche una persona speciale, sei senza filtri , sei semplicemente speciale“. Mentre un altro. “Bellezza, eleganza e raffinatezza!“.